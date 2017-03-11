Полузащитник «Ниццы» Сипрьен выбыл до конца сезона из разрыва «крестов» (видео)
Полузащитник «Ниццы» Вилан Сипрьен во вчерашнем матче против команды «Кан» (2:2) получил травму передних крестообразных связок и выбыл до конца
сезона, сообщает официальный сайт французской команды.
22-летний француз на 57-й минуте встречи неудачно приземлился на ноги и не смог продолжить матч.
OFFICIEL ! Cyprien out pour le reste de la saison ! Rupture du ligament du genou sur cette action...#CourageWylan 🙏pic.twitter.com/6QqgAGfWmc— Parlons Foot (@ParlonsFootFr) 11 марта 2017 г.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.
Напомним, «Ницца» занимает второе место в французской Лиге 1, имея в активе 63 очка.
Матч
Голы
Сантини 36 (0:1). Карамо 50 (0:2). Балотелли 71 (1:2). Донис 77 (2:2).
Состав
Ницца: Кардинале, Дальберт, Суке, Данте, Байсс, Сипрьен (Ле Биан, 57), Сери, Вальтер, Эссерик, Марсель (Донис, 63), Балотелли
Кан: Веркютр, Яхья, Да Силва, Бен Юссеф, Гильберт, Адеоти, Фере, Бесса, Сантини, Карамо (Леборн, 72), Роделен
Предупреждения:
Суке, 41; Донис, 89 - Бен Юссеф, 56
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
10 марта 21:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция