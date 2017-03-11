Полузащитник «Ниццы» Сипрьен выбыл до конца сезона из разрыва «крестов» (видео)

«ПСЖ»: Позор тем СМИ, которые пишут о походе Верратти и Матюиди в клуб перед игрой с «Барселоной»

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опровергла информацию о том, что футболисты команды Блез Матюиди и Марко Верратти накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) посетили ночной клуб.