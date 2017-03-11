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Полузащитник «Ниццы» Сипрьен выбыл до конца сезона из разрыва «крестов» (видео)

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Полузащитник «Ниццы» Вилан Сипрьен во вчерашнем матче против  команды «Кан» (2:2) получил травму передних крестообразных связок и выбыл до конца сезона, сообщает официальный сайт французской команды.

22-летний француз на 57-й минуте встречи неудачно приземлился на ноги и не смог продолжить матч.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Напомним, «Ницца» занимает второе место в французской Лиге 1, имея в активе 63 очка.

Матч

Ницца - Кан - 2:2 (0:1)

Голы

Сантини 36 (0:1). Карамо 50 (0:2). Балотелли 71 (1:2). Донис 77 (2:2).

Состав

Ницца: Кардинале, Дальберт, Суке, Данте, Байсс, Сипрьен (Ле Биан, 57), Сери, Вальтер, Эссерик, Марсель (Донис, 63), Балотелли

Кан: Веркютр, Яхья, Да Силва, Бен Юссеф, Гильберт, Адеоти, Фере, Бесса, Сантини, Карамо (Леборн, 72), Роделен

Предупреждения:

Суке, 41; Донис, 89 - Бен Юссеф, 56

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

10 марта 21:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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