«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом»

«Рубин» дома разошелся миром с «Оренбургом» (0:0) в 19-м туре чемпионата России.

Соперники за весь матч не создали практически ни одного опасного момента и нулевая ничья стала логичным исходом этой встречи.

«Советский спорт» вел ее текстовую трансляцию.

Казанцы с 27 очками занимают на данный момент девятое место, уральская команда с 16 баллами - на тринадцатой строчке.

В следующем туре «Рубин» 18 марта сыграет на выезде с «Уралом», а «Оренбург» днем ранее встретится в гостях с «Анжи».