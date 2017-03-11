«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом»
«Рубин» дома разошелся миром с «Оренбургом» (0:0) в 19-м туре чемпионата России.
Соперники за весь матч не создали практически ни одного опасного момента и нулевая ничья стала логичным исходом этой встречи.
«Советский спорт» вел ее текстовую трансляцию.
Казанцы с 27 очками занимают на данный момент девятое место, уральская команда с 16 баллами - на тринадцатой строчке.
В следующем туре «Рубин» 18 марта сыграет на выезде с «Уралом», а «Оренбург» днем ранее встретится в гостях с «Анжи».
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Мвила, Ткачук (Карадениз, 68), Камболов (Цакташ, 66), Канунников, Жонатас, Жемалетдинов
Оренбург: Кержаков, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Воробьёв (Драгун, 83), Георгиев, Афонин, Коронов, Сиваков, Григорьев, Дюриш (Саная, 89)
Предупреждения:
Камболов, 15; Самбрано, 30; Канунников, 90 - Дюриш, 61; Малых, 75; Афонин, 78
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
11 марта 16:30, Центральный, Текстовая трансляция