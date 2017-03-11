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Бессмертных – третий в марафоне на этапе Кубка мира в Осло, Устюгов – 8-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В норвежском Осло стартовал 12-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 50 км классическим стилем россиянин Александр Бессмертных занял третье место.

Победу одержал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, опередив на 10 секунд финна Иво Нисканена.

Стоит отметить, в борьбе за бронзу Бессмертных по фотофинишу обошел норвежцев Сьюра Рете и Никласа Дирхауга.

Лыжные гонки
Кубок мира
12-й этап
Осло (Норвегия)
Мужчины. 50 км (К)

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2:02.59,7 
2. Иво Нисканен (Финляндия) – отставание 9,9
3. Александр Бессмертных – + 1.15,2
…8. Сергей Устюгов – + 2.35,0.
9. Андрей Ларьков – + 2.35,2
10. Сергей Турышев – + 2.42,2 
11. Алексей Виценко – + 3.20,9
…13. Дмитрий Япаров – + 3.56,5
…15. Константин Главатских (все – Россия) – + 4.22,1

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