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Вся мощь Бессмертных. Россиянин – третий в марафоне в Осло Заключительная гонка норвежского этапа Кубка мира принесла сборной России бронзу.

Тот, кого нельзя называть. Кто вернул России веру в своих лыжников Сегодня в Осло Сергей Устюгов будет бороться за победу в гонке на 50 км. Рассказываем о тренере, который сделал из него суперлыжника.

Финальный аккорд Устюгова. Анонс уик-энда в зимних видах спорта Где россияне будут бороться за медали – анализирует «Советский спорт».

Елена Вяльбе: Устюгов – супермолодец, подтвердил свою мощь Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Драммене, где он занял третье место.

Устюгов стал третьим в спринте в Драммене Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.

Сергей Устюгов: Не люблю, когда медали и Кубки находятся на виду Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что не любит выставлять свои награды на показ.

Николай Зимятов: Доказали всему миру – в России чистые лыжники Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.

Как стать звездой века. Правила Сергея Устюгова. Колонка Юрия Цыбанева Сергей Устюгов уезжает с чемпионата мира в Лахти, весело и задорно звеня наградами.

Устюгов завоевал серебро в марафоне на чемпионате мира, уступив канадцу Харви Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров в рамках чемпионата мира, который завершается в финском Лахти.

Устюгов, Седов, Червоткин и Мельниченко выступят в лыжном марафоне на чемпионате мира Завтра на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоится лыжная гонка на 50 км у мужчин (масс-старт). Стал известен состав сборной России.

Устюгов примет участие в лыжном марафоне на чемпионате мира Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в гонке на 50 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщил сам спортсмен.

Почему я презираю того, кто упрекнет Устюгова и Червоткина. Колонка Цыбанева Как лыжня Лахти стала ареной российского подвига

Сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялась мужская лыжная эстафета. Второе место в ней заняла сборная России.

Устюгов не полетит в Квебек на финал Кубка мира Чемпион мира Сергей Устюгов не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Канаде, сообщил президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.

Олег Перевозчиков: Судя по тому, как шла гонка, можно было дисквалифицировать добрую половину лыжников Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова по итогам гонки на 15 км классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира.

Александр Бессмертных: Конечно, хотелось медаль, следующие 15 км классикой только через четыре года будут Российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал четвертое место в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Нисканен выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира в Лахти, Бессмертных – четвертый Олимпийский чемпион Ииво Нисканен выиграл золото чемпионата мира в Лахти в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

Фортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринт В первые дни чемпионата мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала 2 золотых и 2 серебряных медали.

Маркус Крамер: Когда увидел, что Устюгов финиширует первым, я был очень удивлен Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.