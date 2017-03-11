Бессмертных – третий в марафоне на этапе Кубка мира в Осло, Устюгов – 8-й
В норвежском Осло стартовал 12-й этап Кубка мира по лыжным
гонкам. В гонке на 50 км классическим стилем россиянин Александр Бессмертных
занял третье место.
Победу одержал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, опередив на
10 секунд финна Иво Нисканена.
Стоит отметить, в борьбе за бронзу Бессмертных по фотофинишу обошел норвежцев Сьюра Рете и Никласа Дирхауга.
Лыжные гонки
Кубок мира
12-й этап
Осло (Норвегия)
Мужчины. 50 км (К)
1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2:02.59,7
2. Иво Нисканен (Финляндия) – отставание 9,9
3. Александр Бессмертных – + 1.15,2
…8. Сергей Устюгов – + 2.35,0.
9. Андрей Ларьков – + 2.35,2
10. Сергей Турышев – + 2.42,2
11. Алексей Виценко – + 3.20,9
…13. Дмитрий Япаров – + 3.56,5
…15. Константин Главатских (все – Россия) – + 4.22,1