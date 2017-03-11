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Ан стал четвертым на ЧМ по шорт-треку на дистанции 1500 м

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Определились призеры проходящего в голландском Роттердаме чемпионат мира по шорт-треку на дистанции 1500 м.

Первое место у мужчин занял Син да Вун из Южной Кореи, у женщин - британка Элиза Кристи.

Россиянин Виктор Ан стал четвертым, Софья Просвирнова – девятой, Семен Елистратов - 15-м, Екатерина Константинова - 17-й.

Шорт-трек
Чемпионат мира
Роттердам (Голландия)
Мужчины. 1500 м

1. Син да Вун (Южная Корея)
2. Самуэль Жирар (Канада)
3. И Ра Сео (Южная Корея)
4. Виктор Ан
...15.Семен Елистратов (оба - Россия).

Женщины. 1500 м

1. Элиза Кристи (Великобритания)
2. Марианна Сен-Желай (Канада)
3. Сук Хи Шим (Южная Корея)
...9. Софья Просвирнова
...17. Екатерина Константинова (обе - Россия)

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