Роман Бабаев: Березуцкий поступил честно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев - об уходе Березуцкого из сборной России.

- Василий Березуцкий приостановил выступление в сборной России. Как к этому отнеслись?

- С пониманием. Считаю, Василий поступил честно. Если он понимает, что в силу возраста и физического состояния не может быть уверен, что принесет пользу национальной команде, то, наверное, стоит сказать об этом прямо. Но, насколько мне известно, если будет такая необходимость и он будет в состоянии, то он готов помочь и сыграть за сборную

- Сложно будет его заменить в сборной?

- У нас есть другие футболисты. Тот же Васин в ЦСКА. В других команда есть ребята. Думаю, Черчесов найдет правильный вариант.