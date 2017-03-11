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Роман Бабаев: Березуцкий поступил честно

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев - об уходе Березуцкого из сборной России.

- Василий Березуцкий приостановил выступление в сборной России. Как к этому отнеслись?
- С пониманием. Считаю, Василий поступил честно. Если он понимает, что в силу возраста и физического состояния не может быть уверен, что принесет пользу национальной команде, то, наверное, стоит сказать об этом прямо. Но, насколько мне известно, если будет такая необходимость и он будет в состоянии, то он готов помочь и сыграть за сборную

- Сложно будет его заменить в сборной?
- У нас есть другие футболисты. Тот же Васин в ЦСКА. В других команда есть ребята. Думаю, Черчесов найдет правильный вариант.

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