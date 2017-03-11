Акинфеев не пропускает на протяжении 604 минут
В матче 19-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Томь» – 4:0. Отметим, что Игорь Акинфеев провел шестой матч чемпионата кряду «на ноль».
Всего сухая серия Акинфеева в чемпионате насчитывает 604 минуты. Последний гол он пропустил 6 ноября от «Амкара» (2:2). В следующих матчах – с «Арсеналом» (1:0), «Рубином» (0:0), «Оренбургом» (2:0), «Уралом» (4:0), «Зенитом» (0:0) и «Томью» (4:0) – сыграл «на ноль».
Добавим, что в 19 матчах премьер-лиги ЦСКА пропустил всего 11 мячей. Это лучший показатель сезона.
Матч
Голы
Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)
Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Чуперка, 22
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция