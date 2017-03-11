Акинфеев не пропускает на протяжении 604 минут

В матче 19-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Томь» – 4:0. Отметим, что Игорь Акинфеев провел шестой матч чемпионата кряду «на ноль».

Всего сухая серия Акинфеева в чемпионате насчитывает 604 минуты. Последний гол он пропустил 6 ноября от «Амкара» (2:2). В следующих матчах – с «Арсеналом» (1:0), «Рубином» (0:0), «Оренбургом» (2:0), «Уралом» (4:0), «Зенитом» (0:0) и «Томью» (4:0) – сыграл «на ноль».

Добавим, что в 19 матчах премьер-лиги ЦСКА пропустил всего 11 мячей. Это лучший показатель сезона.