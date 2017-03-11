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Акинфеев не пропускает на протяжении 604 минут

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 19-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Томь» – 4:0. Отметим, что Игорь Акинфеев провел шестой матч чемпионата кряду «на ноль».

Всего сухая серия Акинфеева в чемпионате насчитывает 604 минуты. Последний гол он пропустил 6 ноября от «Амкара» (2:2). В следующих матчах – с «Арсеналом» (1:0), «Рубином» (0:0), «Оренбургом» (2:0), «Уралом» (4:0), «Зенитом» (0:0) и «Томью» (4:0) –  сыграл «на ноль».

Добавим, что в 19 матчах премьер-лиги ЦСКА пропустил всего 11 мячей. Это лучший показатель сезона.

Матч

ЦСКА - Томь - 4:0 (3:0)

Голы

Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)

Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев

Предупреждения:

нет - Чуперка, 22

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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