Роман Бабаев: То, что Акинфеев обошел Яшина, – дорогого стоит

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев – о рекордах Игоря Акинфеева.

- Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству «сухих» матчей в чемпионате страны – голкипер в 161-й раз не пропустил.

- Обойти Яшина – это дорого стоит. Думаю, этот рекорд будет очень долго держаться. В последнее время, что радует, рекорды Акинфеева бьет сам Акинфеев. Уверен, у него впереди много достижений. Он игрок по вратарским меркам молодой.

- Ждете, когда Игорь закроет другой свой рекорд – в ЛЧ?

Для начала надо попасть туда. А Игорь провел много прекрасных игр в Лиги чемпионов, в том числе и «сухих». Поэтому в этом случае главное участие. Ни для кого не секрет, что с учетом всех реформ, появилась большой разрыв между топ-клубами Европы и другими командами. Но мы очень хотим вернуться.