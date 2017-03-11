Дмитрий Стоцкий: Забиваем и не пропускаем, уже сами в раздевалке смеемся над этим
Защитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий прокомментировал победу над «Крыльями
Советов» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России.
-Очень тяжелая игра, тяжело нам давалась, - приводит слова
Стоцкого официальный сайт «Уфы». Возможно, сказался тот факт, что забили
быстрый гол. Потом они перехватили инициативу, мы вынуждены были много
обороняться. У нас были моменты, чтобы спокойнее закончить, а так было непросто
в конце. «Крылья» варьировали схему, нас об этом предупреждали, для нас это
сюрпризом не стало.
- Четвертая победа
подряд со счетом 1:0?
- Уже сами в раздевалке смеемся, как мы это делаем. Получается забивать и не пропускаем. Лучше четыре раз по 1:0, чем один раз 0:4.
Матч
Уфа - Крылья Советов - 1:0 (1:0)
Голы
Пауревич 6 (1:0).
Состав
Уфа: Беленов, Живоглядов, Пуцко, Карп (Ванек, 60), Аликин, Сухов, Засеев, Стоцкий, Игбун (Фатай, 66), Пауревич, Кротов (Йокич, 77)
Крылья Советов: Лория, Таранов, Гаджибеков (Визнович, 86), Родич, Ятченко, Надсон, Зуев, Мияилович, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Паскуато
Предупреждения:
нет - Гаджибеков, 70
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
11 марта 11:30, Нефтяник, Текстовая трансляция