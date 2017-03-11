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Дмитрий Стоцкий: Забиваем и не пропускаем, уже сами в раздевалке смеемся над этим

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Защитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

-Очень тяжелая игра, тяжело нам давалась, - приводит слова Стоцкого официальный сайт «Уфы». Возможно, сказался тот факт, что забили быстрый гол. Потом они перехватили инициативу, мы вынуждены были много обороняться. У нас были моменты, чтобы спокойнее закончить, а так было непросто в конце. «Крылья» варьировали схему, нас об этом предупреждали, для нас это сюрпризом не стало.

- Четвертая победа подряд со счетом 1:0?
- Уже сами в раздевалке смеемся, как мы это делаем. Получается забивать и не пропускаем. Лучше четыре раз по 1:0, чем один раз 0:4.

Матч

Уфа - Крылья Советов - 1:0 (1:0)

Голы

Пауревич 6 (1:0).

Состав

Уфа: Беленов, Живоглядов, Пуцко, Карп (Ванек, 60), Аликин, Сухов, Засеев, Стоцкий, Игбун (Фатай, 66), Пауревич, Кротов (Йокич, 77)

Крылья Советов: Лория, Таранов, Гаджибеков (Визнович, 86), Родич, Ятченко, Надсон, Зуев, Мияилович, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Паскуато

Предупреждения:

нет - Гаджибеков, 70

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

11 марта 11:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

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