Дмитрий Стоцкий: Забиваем и не пропускаем, уже сами в раздевалке смеемся над этим

Защитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

-Очень тяжелая игра, тяжело нам давалась, - приводит слова Стоцкого официальный сайт «Уфы». Возможно, сказался тот факт, что забили быстрый гол. Потом они перехватили инициативу, мы вынуждены были много обороняться. У нас были моменты, чтобы спокойнее закончить, а так было непросто в конце. «Крылья» варьировали схему, нас об этом предупреждали, для нас это сюрпризом не стало.

- Четвертая победа подряд со счетом 1:0?

- Уже сами в раздевалке смеемся, как мы это делаем. Получается забивать и не пропускаем. Лучше четыре раз по 1:0, чем один раз 0:4.