Виктор Васин: «Томь» была, как раненый зверь
Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал победу над «Томью»
(4:0) в матче 19-го тура чемпионата России.
«Соперник был, скорее, как раненый зверь. Здесь главное было
сохранить концентрацию. Сыграть внимательно, победить. Тяжело сравнивать их с
«Зенитом», потому что соперники разные. Но это была такая же игра премьер-лиги,
такие же три очка.
Березуцкий? Ничего мы с ним не обсуждали. Новость о сборной сам накануне прочитал в интернете. Вася – взрослый человек, это его выбор. Ему и так низкий поклон за все годы, что он играл. Плюс он неокончательно ушел из сборной. Если будет необходимость, думаю, он вернется», - приводит слова Васина «Матч ТВ».
Матч
Место и дата
12 марта 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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