Виктор Васин: «Томь» была, как раненый зверь

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал победу над «Томью» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Соперник был, скорее, как раненый зверь. Здесь главное было сохранить концентрацию. Сыграть внимательно, победить. Тяжело сравнивать их с «Зенитом», потому что соперники разные. Но это была такая же игра премьер-лиги, такие же три очка.

Березуцкий? Ничего мы с ним не обсуждали. Новость о сборной сам накануне прочитал в интернете. Вася – взрослый человек, это его выбор. Ему и так низкий поклон за все годы, что он играл. Плюс он неокончательно ушел из сборной. Если будет необходимость, думаю, он вернется», - приводит слова Васина «Матч ТВ».