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«Валенсия» выкупит у «Ювентуса» права на Дзадзу за 16 млн евро

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Валенсия» выкупит у «Ювентуса» права на нападающего Симоне Дзадзу за 16 млн евро, сообщает Football Italia.

По данным издания, пункт о выкупе предусмотрен заключенным в январе арендным соглашением между клубами при условии, что 25-летний форвард проведет за испанский клуб не менее десяти матчей.

Сегодняшняя игра 27-го тура примеры, в которой «Валенсия» сыграла вничью с хихонским «Спортингом» (1:1), стала для Дзадзы как раз десятой. В этих матчах он забил два мяча.

Напомним, что в текущем сезоне итальянец на правах аренды выступал за «Вест Хэм». Он провел за «молотобойцев» 11 матчей и результативными действиями не отметился.

Добавим, ранее итальянские СМИ сообщали, что футболистом интересовался московский «Спартак».

Матч

Валенсия - Спортинг - 1:1 (0:0)

Голы

Чоп 60 (0:1). Эль Хаддади 85 (1:1).

Состав

Валенсия: Алвес, Канселу, Мангаля (Баккали, 82), Гарай, Монтойя (Мина, 63), Гайя, Орельяна, Парехо, Дзадза, Эль Хаддади, Солер

Спортинг: Куэльяр, Мере, Бабин, Дуглас, Канелья, Альварес, Весга, Кармона, Касес (Торрес, 80), Бургуи (Эшежиле, 73), Чоп (Кастро, 77)

Незабитые пенальти

Парехо (Валенсия), 55

Предупреждения:

Орельяна, 2; Дзадза, 19; Мангаля, 50 - Касес, 29; Дуглас, 49; Чоп, 76; Куэльяр, 79; Торрес, 90

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

11 марта 15:00, Месталья, Онлайн-трансляция

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