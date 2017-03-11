«Валенсия» выкупит у «Ювентуса» права на Дзадзу за 16 млн евро
«Валенсия» выкупит у «Ювентуса» права на нападающего Симоне Дзадзу за 16 млн евро, сообщает Football Italia.
По данным издания, пункт о выкупе предусмотрен заключенным в январе арендным соглашением между клубами при условии, что 25-летний форвард проведет за испанский клуб не менее десяти матчей.
Сегодняшняя игра 27-го тура примеры, в которой «Валенсия» сыграла вничью с хихонским «Спортингом» (1:1), стала для Дзадзы как раз десятой. В этих матчах он забил два мяча.
Напомним, что в текущем сезоне итальянец на правах аренды выступал за «Вест Хэм». Он провел за «молотобойцев» 11 матчей и результативными действиями не отметился.
Добавим, ранее итальянские СМИ сообщали, что футболистом интересовался московский «Спартак».
Матч
Валенсия - Спортинг - 1:1 (0:0)
Голы
Чоп 60 (0:1). Эль Хаддади 85 (1:1).
Состав
Валенсия: Алвес, Канселу, Мангаля (Баккали, 82), Гарай, Монтойя (Мина, 63), Гайя, Орельяна, Парехо, Дзадза, Эль Хаддади, Солер
Спортинг: Куэльяр, Мере, Бабин, Дуглас, Канелья, Альварес, Весга, Кармона, Касес (Торрес, 80), Бургуи (Эшежиле, 73), Чоп (Кастро, 77)
Незабитые пенальти
Парехо (Валенсия), 55
Предупреждения:
Орельяна, 2; Дзадза, 19; Мангаля, 50 - Касес, 29; Дуглас, 49; Чоп, 76; Куэльяр, 79; Торрес, 90
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
11 марта 15:00, Месталья, Онлайн-трансляция