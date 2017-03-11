Лучано Спаллетти: Я не подписывал никаких контрактов с «Ювентусом»
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллети прокомментировал
появившуюся информацию о том, что он достиг договоренности с «Ювентусом».
«Я не подписывал никаких предварительных контрактов с
кем-либо, - сказал Спаллетти на предматчевой пресс-конференции. Если вы хотите спросить меня о моем контракте?
Мне нечего скрывать.
Если я выиграю с «Ромой» чемпионат, то останусь, если нет,
то не останусь. Это мой выбор, которого я придерживаюсь.
Никто в команде не спрашивает меня о мое контракте, потому
что в настоящее время результат для нас важнее и те, кто любят нашу команду,
ждут завтрашнего матча.
Напомним, завтра «Рома» на выезде сыграет с «Палермо», встреча начнется в 22:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
12 марта 22:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически