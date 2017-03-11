«Бавария» разгромила «Айнтрахт» благодаря дублю Левандовски

Арсен Венгер: Я работаю с полной отдачей не на свой имидж, а на «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем ¼ финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» вернулся к крупному поражению от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.