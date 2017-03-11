«Бавария» разгромила «Айнтрахт» благодаря дублю Левандовски
«Бавария» дома крупно обыграла «Айнтрахт» (3:0) в 24-м туре чемпионата Германии.
У победителей отличились Роберт Левандовски (38-я и 55-я минуты) и Дуглас Коста (41-я).
Мюнхенский клуб с 59 очками продолжает лидировать в таблице бундеслиги, команда из Франкфурта-на-Майне с 35 баллами идет шестой.
В следующем туре «Бавария» 19 марта сыграет на выезде с гладбахской «Боруссией», а «Айнтрахт» днем ранее примет «Гамбург».
Матч
Бавария - Айнтрахт - 3:0 (2:0)
Голы
Левандовски 38 (1:0). Коста 41 (2:0). Левандовски 55 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Мартинес (Боатенг, 65), Лам, Алаба, Хуммельс, Алькантара, Видаль (Саншеш, 78), Роббен, Левандовски (Коман, 75), Коста, Мюллер
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Тавата, Эктор, Гачинович, Маскарель, Хасебе (Русс, 64), Блум (Баркок, 70), Хргота (Фабиан, 78), Ребич
Предупреждения:
Видаль, 36; Алаба, 56 - Ребич, 23; Маскарель, 36; Хасебе, 45
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
11 марта 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция