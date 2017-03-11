Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА4 : 0Томь
Хоккей  Авангард0 : 2Ак Барс
Футбол  Рубин0 : 0Оренбург
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург5 : 4 ОТБарыс
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» благодаря дублю Левандовски

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Бавария» дома крупно обыграла «Айнтрахт» (3:0) в 24-м туре чемпионата Германии.

У победителей отличились Роберт Левандовски (38-я и 55-я минуты) и Дуглас Коста (41-я).

Мюнхенский клуб с 59 очками продолжает лидировать в таблице бундеслиги, команда из Франкфурта-на-Майне с 35 баллами идет шестой.

В следующем туре «Бавария» 19 марта сыграет на выезде с гладбахской «Боруссией», а «Айнтрахт» днем ранее примет «Гамбург».

Матч

Бавария - Айнтрахт - 3:0 (2:0)

Голы

Левандовски 38 (1:0). Коста 41 (2:0). Левандовски 55 (3:0).

Состав

Бавария: Нойер, Мартинес (Боатенг, 65), Лам, Алаба, Хуммельс, Алькантара, Видаль (Саншеш, 78), Роббен, Левандовски (Коман, 75), Коста, Мюллер

Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Тавата, Эктор, Гачинович, Маскарель, Хасебе (Русс, 64), Блум (Баркок, 70), Хргота (Фабиан, 78), Ребич

Предупреждения:

Видаль, 36; Алаба, 56 - Ребич, 23; Маскарель, 36; Хасебе, 45

Судья:

Маркус Шмидт (Германия)

Место и дата

11 марта 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дортмундская «Боруссия» уступила «Герте»«Герта» дома обыграла «Боруссию» (Дортмунд) в 24-м туре чемпионата Германии.Гол Гомеса принес победу «Вольфсбургу» в матче с «РБ Лейпцигом»В матче 24-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле проиграл «Вольфсбургу» со счетом 0:1.Бундеслига. 24-й тур. «Бавария» обыграла «Айнтрахт», «РБ Лейпциг» уступил «Вольфсбургу» и другие матчиРезультаты матчей 24-го тура чемпионата Германии.Анчелотти попросил руководство «Баварии» купить ХамесаГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти намерен снова поработать с полузащитником Хамесом Родригесом.Хаби Алонсо: Новое поколение готово вести «Баварию» к победамПолузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал свое решение завершить карьеру по окончании сезона. Он уверен, что ему и другим ветеранам найдется достойная замена.Карло Анчелотти: Бернат не сможет сыграть с «Айнтрахтом», остальные игроки готовыГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Айнтрахта». Напомним, что командам предстоит сыграть в 24-м туре чемпионата Германии.Писарро спас «Вердер» от поражения «Байеру»В матче 24-го тура чемпионата Германии «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Вердером» (1:1).Карло Анчелотти: Я вынужден смириться с уходом Хаби АлонсоГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал решение полузащитника Хаби Алонсо завершить карьеру игрока по окончании текущего сезона.Руй Витория: «Бенфика» играла симпатично, пока «Боруссия» не забила два гола за три минутыГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория оценил игру команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:4) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.Юлиан Вайгль: Мы довольны результатом, он мог быть таким же и в первом матчеПолузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Юлиан Вайгль прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:0) на стадионе «Сигнал Идуна Парк».Пьер-Эмерик Обамеянг: После первого матча с «Бенфикой» хотел показать, что способен на большееФорвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:0) на стадионе «Сигнал Идуна Парк».Хаби Алонсо объявил о завершении карьерыПолузащитник «Баварии» Хаби Алонсо завершит карьеру после окончания сезона.Арсен Венгер: Я работаю с полной отдачей не на свой имидж, а на «Арсенал»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем ¼ финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» вернулся к крупному поражению от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Тео Уолкотт: Мы не можем драться друг с другом и должны посмотреть на себяФорвард «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что игроки должны нести ответственность за результаты команды, признав, что между партнерами существуют разногласия.Артуро Видаль: Надеюсь встретиться с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионовПолузащитник «Баварии» Артуро Видаль высказался о возможной встрече с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.Карло Анчелотти: Хочу сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионовГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что не хотел бы встретиться с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов.Мануэль Нойер: Мы думали, что будем играть по-другомуГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 5:1.«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовски«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски, сообщает The Independent.«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Матс Хуммельс: Итоговый счет не соответствует той игре, что была на полеЗащитник «Баварии» Матс Хуммельс «Баварии» прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом»
Шорт-трек
Ан стал четвертым на ЧМ по шорт-треку на дистанции 1500 м
Хоккей
Хет-трик Зарипова помог «Магнитке» удвоить преимущество в серии с «Барысом»
Биатлон
Дальмайер выиграла пасьют в Контиолахти и Большой хрустальный глобус
все новости
Айнтрахт
Айнтрахткалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Роберт Левандовски
Роберт Левандовскивсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости