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Василий Карасев: УНИКС – одна из самых сильных команд в лиге

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа

– Если мы хотим быть в первой тройке, нам надо выигрывать. Готовимся к игре, настраиваемся, УНИКС — команда Евролиги с хорошим составом. Да, у них случались неудачные матчи, где-то не везло. Но все равно они остаются одной из самых сильных команд в лиге, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч УНИКС – «Зенит» пройдет 12 марта в Казани и начнется в 18:00.

Команда Василия Карасева с 15 победами занимает третье место в лиге ВТБ, казанцы с 12 победами идут на пятом месте.

Матч

УНИКС - Зенит

Место и дата

12 марта 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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