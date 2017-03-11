Василий Карасев: УНИКС – одна из самых сильных команд в лиге
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тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа
– Если мы хотим быть в первой тройке, нам надо выигрывать.
Готовимся к игре, настраиваемся, УНИКС — команда Евролиги с хорошим составом.
Да, у них случались неудачные матчи, где-то не везло. Но все равно они остаются
одной из самых сильных команд в лиге, – приводит слова Карасева официальный
сайт «Зенита».
Напомним, матч УНИКС – «Зенит» пройдет 12 марта в Казани и
начнется в 18:00.
Команда Василия Карасева с 15 победами занимает третье место в лиге ВТБ, казанцы с 12 победами идут на пятом месте.
Матч
Место и дата
12 марта 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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