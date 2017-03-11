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Гол Гомеса принес победу «Вольфсбургу» в матче с «РБ Лейпцигом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 24-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле проиграл «Вольфсбургу» со счетом 0:1.

Единственный гол в составе гостей забил нападающий Марио Гомес.

«РБ Лейпциг» с 49-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Вольфсбург» расположился на 14-й строчке, имея в активе 26 баллов.

В следующем туре подопечные Ральфа Хазенхюттля 18 марта на выезде сыграют с «Вердером», «волки» в этот же день примут «Дармштадт».

Чемпионат Германии
24-й тур

Матч

РБ Лейпциг - Вольфсбург - 0:1 (0:1)

Голы

Гомес 9 (0:1).

Состав

РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Халстенберг, Орбан, Шмитц (Юпамекано, 68), Кайзер (F. Palacios-Мартинес, 47), Демме, Кейта, Форсберг (Бурк, 74), Вернер, Забитцер

Вольфсбург: Кастельс, Родригес (Гилавоги, 44), Кнохе, Арнольд, Малли, Блащиковски, Базур (Зегуйн, 64), Герхардт, Дидави (Виейринья, 82), Луис Густаво, Гомес

Предупреждения:

Шмитц, 14; Орбан, 19; Кейта, 33 - Луис Густаво, 21; Герхардт, 73; Гомес, 78; Зегуйн, 90

Судья:

Беньямин Бранд (Германия)

Место и дата

11 марта 17:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

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