Гол Гомеса принес победу «Вольфсбургу» в матче с «РБ Лейпцигом»
В матче 24-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем
поле проиграл «Вольфсбургу» со счетом 0:1.
Единственный гол в составе гостей забил нападающий Марио
Гомес.
«РБ Лейпциг» с 49-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, а «Вольфсбург» расположился на 14-й строчке, имея в активе 26 баллов.
В следующем туре подопечные Ральфа Хазенхюттля 18 марта на
выезде сыграют с «Вердером», «волки» в этот же день примут «Дармштадт».
Чемпионат Германии
24-й тур
Матч
РБ Лейпциг - Вольфсбург - 0:1 (0:1)
Голы
Гомес 9 (0:1).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Халстенберг, Орбан, Шмитц (Юпамекано, 68), Кайзер (F. Palacios-Мартинес, 47), Демме, Кейта, Форсберг (Бурк, 74), Вернер, Забитцер
Вольфсбург: Кастельс, Родригес (Гилавоги, 44), Кнохе, Арнольд, Малли, Блащиковски, Базур (Зегуйн, 64), Герхардт, Дидави (Виейринья, 82), Луис Густаво, Гомес
Предупреждения:
Шмитц, 14; Орбан, 19; Кейта, 33 - Луис Густаво, 21; Герхардт, 73; Гомес, 78; Зегуйн, 90
Судья:
Беньямин Бранд (Германия)
Место и дата
11 марта 17:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция