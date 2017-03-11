Хавьер Грасия: Мы не забили, но можно вспомнить, что несколько матчей не пропускаем
Главный тренер «Рубина»
Хавьер Грасия прокомментировал ничью с «Оренбургом» (0:0) в матче 19-го тура
чемпионата России.
– Сложная игра, преимущество по владению мячом было где-то
70 на 30 в нашу пользу, - приводит слова Грасии официальный сайт «Рубина». Но
это преимущество не переросло в более опасные голевые моменты, чем у соперника.
В первом тайме мы старались владеть инициативой, у нас были моменты, но мы их
не реализовали. Во втором тайме также пытались владеть инициативой, но у
соперника были опасные выпады, были удары не в створ, но опасные. Ребята
пытались создавать моменты, старались выкладываться, играли всем сердцем до
последней секунды, но это не переросло в голы. Матч завершился вничью. Мы, к
сожалению, добыли только одно очко и продолжаем турнирный путь.
– Вы сказали, что
«Рубин» владел мячом, но футбол – это не владение мячом, это голы. Когда
«Рубин» будет радовать зрителей креативным футболом? Сегодня было скучно
смотреть.
– Наверно эти слова можно услышать сегодня, но эти слова несправедливы по отношению к команде, которая играла с самоотдачей. Мы не забили, но можно вспомнить, что несколько матчей не пропускаем. Безусловно, нам нужно прибавлять, улучшать игру. Еще и состояние поля не способствовало качественной и зрелищной игре.
– Вы не использовали
третью замену. По какой причине?
– Следует учитывать, что мы держали в уме лимит на легионеров. Мы не хотели убирать нападающих, рассчитывали на их качества в верховой борьбе после подач с фланга, до конца надеялись, что теми футболистами, которые были на поле, удастся создать более острые голевые моменты.
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Мвила, Ткачук (Карадениз, 68), Камболов (Цакташ, 66), Канунников, Жонатас, Жемалетдинов
Оренбург: Кержаков, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Воробьёв (Драгун, 83), Георгиев, Афонин, Коронов, Сиваков, Григорьев, Дюриш (Саная, 89)
Предупреждения:
Камболов, 15; Самбрано, 30; Канунников, 90 - Дюриш, 61; Малых, 75; Афонин, 78
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
11 марта 16:30, Центральный, Текстовая трансляция