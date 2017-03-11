Хавьер Грасия: Мы не забили, но можно вспомнить, что несколько матчей не пропускаем

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал ничью с «Оренбургом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

– Сложная игра, преимущество по владению мячом было где-то 70 на 30 в нашу пользу, - приводит слова Грасии официальный сайт «Рубина». Но это преимущество не переросло в более опасные голевые моменты, чем у соперника. В первом тайме мы старались владеть инициативой, у нас были моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме также пытались владеть инициативой, но у соперника были опасные выпады, были удары не в створ, но опасные. Ребята пытались создавать моменты, старались выкладываться, играли всем сердцем до последней секунды, но это не переросло в голы. Матч завершился вничью. Мы, к сожалению, добыли только одно очко и продолжаем турнирный путь.

– Вы сказали, что «Рубин» владел мячом, но футбол – это не владение мячом, это голы. Когда «Рубин» будет радовать зрителей креативным футболом? Сегодня было скучно смотреть.

– Наверно эти слова можно услышать сегодня, но эти слова несправедливы по отношению к команде, которая играла с самоотдачей. Мы не забили, но можно вспомнить, что несколько матчей не пропускаем. Безусловно, нам нужно прибавлять, улучшать игру. Еще и состояние поля не способствовало качественной и зрелищной игре.

– Вы не использовали третью замену. По какой причине?

– Следует учитывать, что мы держали в уме лимит на легионеров. Мы не хотели убирать нападающих, рассчитывали на их качества в верховой борьбе после подач с фланга, до конца надеялись, что теми футболистами, которые были на поле, удастся создать более острые голевые моменты.