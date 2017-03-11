Роберт Евдокимов: Мы заработали очко, чему очень рады
Главный тренер «Оренбурга»
Роберт Евдокимов прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0) в матче 19-го тура
чемпионата России.
– Мы заработали очко, чему очень рады.
– План на игру
сработал, и задачу-минимум вы выполнили, но не было ли желания снять с игры
Дюриша, который не впечатлил, и сыграть на победу?
– Понятно, что у вас в Казани и сейчас есть и были такие нападающие, что вас Дюриш не впечатлил, но на мой взгляд, он сыграл хорошо, моменты у него были и должны были доводить их до конца, но не защитники «Рубина» не давали это делать. Он всегда открывается, и если бы погода была другой, поле, мяч бы больше слушался, у нас было бы больше выходов один на один. Именно по этой игре мы были достойны большего. В нашу сторону ни одного голевого момента, за исключением напряжения в последние 10-15 минут.
– Напоминал ли этот
матч игру первого круга, когда в концовке позволили «Рубину» забить?
– В течение игры, конечно, были мысли, но мы профессионалы, все эти моменты помним, мы этот этап, когда пропускали в концовках, прошли и знаем, как действ на последних минутах.
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Мвила, Ткачук (Карадениз, 68), Камболов (Цакташ, 66), Канунников, Жонатас, Жемалетдинов
Оренбург: Кержаков, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Воробьёв (Драгун, 83), Георгиев, Афонин, Коронов, Сиваков, Григорьев, Дюриш (Саная, 89)
Предупреждения:
Камболов, 15; Самбрано, 30; Канунников, 90 - Дюриш, 61; Малых, 75; Афонин, 78
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
11 марта 16:30, Центральный, Текстовая трансляция