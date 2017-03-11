Роберт Евдокимов: Мы заработали очко, чему очень рады

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

– Мы заработали очко, чему очень рады.

– План на игру сработал, и задачу-минимум вы выполнили, но не было ли желания снять с игры Дюриша, который не впечатлил, и сыграть на победу?

– Понятно, что у вас в Казани и сейчас есть и были такие нападающие, что вас Дюриш не впечатлил, но на мой взгляд, он сыграл хорошо, моменты у него были и должны были доводить их до конца, но не защитники «Рубина» не давали это делать. Он всегда открывается, и если бы погода была другой, поле, мяч бы больше слушался, у нас было бы больше выходов один на один. Именно по этой игре мы были достойны большего. В нашу сторону ни одного голевого момента, за исключением напряжения в последние 10-15 минут.

– Напоминал ли этот матч игру первого круга, когда в концовке позволили «Рубину» забить?

– В течение игры, конечно, были мысли, но мы профессионалы, все эти моменты помним, мы этот этап, когда пропускали в концовках, прошли и знаем, как действ на последних минутах.