«Севилья» не смогла обыграть «Леганес»
«Севилья» дома сыграла вничью с «Леганесом» (1:1) в 27-м туре чемпионата Испании.
У хозяев поля отличился Стеван Йоветич (43-я минута), у гостей - Габриэл (3-я).
Севильцы с 57 очками остались на третьем месте, их сегодняшний соперник с 25 баллами - на 16-й строчке.
В следующем туре «Севилья» 19 марта сыграет на выезде с «Атлетико», а «Леганес» в тот же день примет «Малагу».
Матч
Голы
Пирес 3 (0:1). Йоветич 43 (1:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Рами, Ленгле (Н'Зонзи, 46), Каррису, Мариано, Монтойя (Вьетто, 46), Корреа, Васкес (Иборра, 69), Сарабиа, Краневиттер, Йоветич
Леганес: Эррерин, Сиовас, Тито, Мантовани, Бустинса, Моран, Перес, Пирес (Инсуа, 90), Шимановски (Мачис, 63), Эль Жар, Герреро (Невес, 68)
Предупреждения:
Сарабиа, 57; Краневиттер, 75 - Пирес, 60; Мантовани, 67; Перес, 89
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
11 марта 18:15, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция