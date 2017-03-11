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«Севилья» не смогла обыграть «Леганес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Севилья» дома сыграла вничью с «Леганесом» (1:1) в 27-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличился Стеван Йоветич (43-я минута), у гостей - Габриэл (3-я).

Севильцы с 57 очками остались на третьем месте, их сегодняшний соперник с 25 баллами - на 16-й строчке.

В следующем туре «Севилья» 19 марта сыграет на выезде с «Атлетико», а «Леганес» в тот же день примет «Малагу». 

Матч

Севилья - Леганес - 1:1 (1:1)

Голы

Пирес 3 (0:1). Йоветич 43 (1:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Рами, Ленгле (Н'Зонзи, 46), Каррису, Мариано, Монтойя (Вьетто, 46), Корреа, Васкес (Иборра, 69), Сарабиа, Краневиттер, Йоветич

Леганес: Эррерин, Сиовас, Тито, Мантовани, Бустинса, Моран, Перес, Пирес (Инсуа, 90), Шимановски (Мачис, 63), Эль Жар, Герреро (Невес, 68)

Предупреждения:

Сарабиа, 57; Краневиттер, 75 - Пирес, 60; Мантовани, 67; Перес, 89

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

11 марта 18:15, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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