«Эвертон» разгромил «Вест Бромвич»
«Эвертон» дома обыграл «Вест Бромвич Альбион» (3:0) в 28-м туре чемпионата Англии.
У победителей отличились Кевин Миральяс (39-я), Морган Шнейдерлен (45-я) и Ромелу Лукаку (82-я).
Мерсисайдцы набрали 47 очков, но остались на седьмом месте, их сегодняшний соперник идет восьмым.
В следующем туре «Эвертон» 18 марта примет «Халл Сити», а «Вест Бромвич» в тот же день сыграет дома с «Арсеналом».
Матч
Эвертон - Вест Бромвич - 3:0 (2:0)
Голы
Миральяс 39 (1:0). Шнайдерлин 45 (2:0). Лукаку 82 (3:0).
Состав
Эвертон: Роблес, Дэвис, Уильямс, Джагелка, Коулмэн, Бэйнс (Мори, 46), Бэрри (Колверт-Льюин, 84), Миральяс (Гуйе, 71), Баркли, Шнайдерлин, Лукаку
Вест Бромвич: Фостер, МакАули Г., Эванс, Доусон, Ньом, Якоб (Моррисон, 80), Флетчер, Шадли, Маклин (Брант, 75), Ливермор, Робсон-Кану (Рондон, 76)
Предупреждения:
Бэрри, 81 - Якоб, 73; Доусон, 88
Судья:
Скотт Грэм (Англия)
Место и дата
11 марта 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция