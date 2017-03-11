Лукаку догнал Кейна в списке лучших бомбардиров АПЛ
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, забив третий мяч своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем», сравнялся в гонке бомбардиров нынешнего сезона с возглавлявшим ее форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейном.
Теперь в активе обоих форвардов по 19 голов. При этом Кейн четырежды отличился с пенальти, тогда как Лукаку все свои мячи забил с игры.
Матч
Эвертон - Вест Бромвич - 3:0 (2:0)
Голы
Миральяс 39 (1:0). Шнайдерлин 45 (2:0). Лукаку 82 (3:0).
Состав
Эвертон: Роблес, Дэвис, Уильямс, Джагелка, Коулмэн, Бэйнс (Мори, 46), Бэрри (Колверт-Льюин, 84), Миральяс (Гуйе, 71), Баркли, Шнайдерлин, Лукаку
Вест Бромвич: Фостер, МакАули Г., Эванс, Доусон, Ньом, Якоб (Моррисон, 80), Флетчер, Шадли, Маклин (Брант, 75), Ливермор, Робсон-Кану (Рондон, 76)
Предупреждения:
Бэрри, 81 - Якоб, 73; Доусон, 88
Судья:
Скотт Грэм (Англия)
Место и дата
11 марта 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция