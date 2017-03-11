Лукаку догнал Кейна в списке лучших бомбардиров АПЛ

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, забив третий мяч своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем», сравнялся в гонке бомбардиров нынешнего сезона с возглавлявшим ее форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейном.

Теперь в активе обоих форвардов по 19 голов. При этом Кейн четырежды отличился с пенальти, тогда как Лукаку все свои мячи забил с игры.