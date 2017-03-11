«Борнмут» обыграл «Вест Хэм», благодаря хет-трику Кинга

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Борнмут» на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2.

Счет в матче на 10-й минуте открыл полузащитник «молотобойцев» Майкл Антонио, а на 31-й минуте Джошуа Кинг отыграл мяч.

Во втором тайме Кинг на 48-й минуте выводит свою команду вперед, но за семь минут до конца встречи Андре Айю сравнивает счет. Точку в матче поставил Кинг, оформив хет-трик и принеся победу своей команде.

Стоит отметить, что футболисты «Борнмута» в первом тайме дважды не реализовали пенальти. Сначал Кинг послал мяч мимо ворот, а затем Беник Афобе отправил мяч в руки голкиперу.

«Вест Хэм» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на 14-й строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем подопечные Славена Билича 18 марта примут «Лестер», а команда из графства Дорсет в этот же день встретится с «Суонси».

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