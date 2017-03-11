«Борнмут» обыграл «Вест Хэм», благодаря хет-трику Кинга
В матче 28-го тура
чемпионата Англии «Борнмут» на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2.
Счет в матче на 10-й минуте открыл полузащитник «молотобойцев»
Майкл Антонио, а на 31-й минуте Джошуа Кинг отыграл мяч.
Во втором тайме Кинг на 48-й минуте выводит свою команду
вперед, но за семь минут до конца встречи Андре Айю сравнивает счет. Точку в
матче поставил Кинг, оформив хет-трик и принеся победу своей команде.
Стоит отметить, что футболисты «Борнмута» в первом тайме
дважды не реализовали пенальти. Сначал Кинг послал мяч мимо ворот, а затем
Беник Афобе отправил мяч в руки голкиперу.
«Вест Хэм» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной
таблице, а «Борнмут» расположился на 14-й строчке, имея в активе 30 баллов.
В следующем подопечные Славена Билича 18 марта примут «Лестер»,
а команда из графства Дорсет в этот же день встретится с «Суонси».
Чемпионат Англии
28-й тур
Матч
Борнмут - Вест Хэм - 3:2 (1:1)
Голы
Антонио 10 (0:1). Кинг 31 (1:1). Кинг 48 (2:1). Айю 83 (2:2). Кинг 90 (3:2).
Состав
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Артер, Гослинг, Кинг, Фрейзер (Муссе, 85), Пью, Афобе (Уилшер, 85)
Вест Хэм: Рэндольф, Фонте, Рид, Крессуэлл, Обьянг, Лансини, Куяте (Байрэм, 78), Ноубл (Снодграсс, 58), Фегули (Айю, 58), Антонио, Кэрролл
Незабитые пенальти
Кинг (Борнмут), 9; Афобе (Борнмут), 37
Предупреждения:
Пью, 66; Афобе, 72; Гослинг, 80; Кук С., 90 - Ноубл, 9; Обьянг, 34
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
11 марта 18:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция