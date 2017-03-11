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«Динамо-ЛО» проиграло «Кузбассу» и потерпело седьмое поражение подряд

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Динамо-ЛО» в матче 23-го тура Суперлиги проиграло «Кузбассу» со счетом 1:3.

Счет по партиям: 22:25, 25:23, 24:26, 21:25.

«Динамо-ЛО» с 19 очками занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Суперлиги, «Кузбасс» с 48 очками идет на пятом месте.

Напомним, в 24-м туре команда из Ленинградской области сыграет 18 марта в Новосибирске против «Локомотива», кемеровчане в тот же день встретятся в Москве с «Динамо».

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