«Динамо-ЛО» проиграло «Кузбассу» и потерпело седьмое поражение подряд
«Динамо-ЛО» в матче
23-го тура Суперлиги проиграло «Кузбассу» со счетом 1:3.
Счет по партиям: 22:25,
25:23, 24:26, 21:25.
«Динамо-ЛО» с 19 очками занимает одиннадцатое место в турнирной
таблице Суперлиги, «Кузбасс» с 48 очками идет на пятом месте.
Напомним, в 24-м туре команда из Ленинградской области
сыграет 18 марта в Новосибирске против «Локомотива», кемеровчане в тот же день
встретятся в Москве с «Динамо».
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