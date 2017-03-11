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Полузащитник «Борнмута» Кинг стал шестым норвежцем – автором хет-трика в АПЛ

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Борнмута» Джошуа Кинг, забивший три мяча в ворота «Вест Хэма» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Англии, вошел в футбольную историю Норвегии. 

Он стал шестым представителем северной страны, который оформил хет-трик в АПЛ. До него это достижение покорилось Яну Оге Фьортофту, Торе Андре Фло, Уле Гуннару Сульшеру, Стеффану Иверсену и Джону Карью.

Матч

Борнмут - Вест Хэм - 3:2 (1:1)

Голы

Антонио 10 (0:1). Кинг 31 (1:1). Кинг 48 (2:1). Айю 83 (2:2). Кинг 90 (3:2).

Состав

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Артер, Гослинг, Кинг, Фрейзер (Муссе, 85), Пью, Афобе (Уилшер, 85)

Вест Хэм: Рэндольф, Фонте, Рид, Крессуэлл, Обьянг, Лансини, Куяте (Байрэм, 78), Ноубл (Снодграсс, 58), Фегули (Айю, 58), Антонио, Кэрролл

Незабитые пенальти

Кинг (Борнмут), 9; Афобе (Борнмут), 37

Предупреждения:

Пью, 66; Афобе, 72; Гослинг, 80; Кук С., 90 - Ноубл, 9; Обьянг, 34

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

11 марта 18:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция

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