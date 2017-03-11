Полузащитник «Борнмута» Кинг стал шестым норвежцем – автором хет-трика в АПЛ
Полузащитник «Борнмута» Джошуа Кинг, забивший три мяча в ворота «Вест Хэма» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Англии, вошел в футбольную историю Норвегии.
Он стал шестым представителем северной страны, который оформил хет-трик в АПЛ. До него это достижение покорилось Яну Оге Фьортофту, Торе Андре Фло, Уле Гуннару Сульшеру, Стеффану Иверсену и Джону Карью.
Матч
Борнмут - Вест Хэм - 3:2 (1:1)
Голы
Антонио 10 (0:1). Кинг 31 (1:1). Кинг 48 (2:1). Айю 83 (2:2). Кинг 90 (3:2).
Состав
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Артер, Гослинг, Кинг, Фрейзер (Муссе, 85), Пью, Афобе (Уилшер, 85)
Вест Хэм: Рэндольф, Фонте, Рид, Крессуэлл, Обьянг, Лансини, Куяте (Байрэм, 78), Ноубл (Снодграсс, 58), Фегули (Айю, 58), Антонио, Кэрролл
Незабитые пенальти
Кинг (Борнмут), 9; Афобе (Борнмут), 37
Предупреждения:
Пью, 66; Афобе, 72; Гослинг, 80; Кук С., 90 - Ноубл, 9; Обьянг, 34
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
11 марта 18:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция