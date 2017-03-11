Валентина Яшина: Поздравляю Акинфеева с рекордом по количеству «сухих» матчей
Вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина, Валентина,
поздравила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с установленным рекордом по
количеству «сухих» матчей в чемпионатах страны.
«Акинфеев - отличный футболист, поздравляю его и вас.
Когда он провел 100 «сухих» матчей, я подарила ему статуэтку вратаря.
Безусловно, он сейчас лучший вратарь в стране», - сказала Яшина ТАСС.
Напомним, 30-летний голкипер армейского клуба в матче с «Томью» (4:0) в 161-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности во встречах российского первенства, тем самым побил рекорд Льва Яшина.
Матч
Голы
Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)
Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Чуперка, 22
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция