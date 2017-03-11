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Валентина Яшина: Поздравляю Акинфеева с рекордом по количеству «сухих» матчей

Источник:  ТАССКомментарии

Вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина, Валентина, поздравила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с установленным рекордом по количеству «сухих» матчей в чемпионатах страны.

«Акинфеев - отличный футболист, поздравляю его и вас. Когда он провел 100 «сухих» матчей, я подарила ему статуэтку вратаря. Безусловно, он сейчас лучший вратарь в стране», - сказала Яшина ТАСС.

Напомним, 30-летний голкипер армейского клуба в  матче с «Томью» (4:0) в 161-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности во встречах российского первенства, тем самым побил рекорд Льва Яшина.

Матч

ЦСКА - Томь - 4:0 (3:0)

Голы

Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)

Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев

Предупреждения:

нет - Чуперка, 22

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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