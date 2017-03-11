Валентина Яшина: Поздравляю Акинфеева с рекордом по количеству «сухих» матчей

Вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина, Валентина, поздравила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с установленным рекордом по количеству «сухих» матчей в чемпионатах страны.

«Акинфеев - отличный футболист, поздравляю его и вас. Когда он провел 100 «сухих» матчей, я подарила ему статуэтку вратаря. Безусловно, он сейчас лучший вратарь в стране», - сказала Яшина ТАСС.

Напомним, 30-летний голкипер армейского клуба в матче с «Томью» (4:0) в 161-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности во встречах российского первенства, тем самым побил рекорд Льва Яшина.