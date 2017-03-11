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Акимова, Старых, Елисеев и Гараничев заявлены на смешанную эстафету

Источник:  IBUКомментарии

Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев включены в состав сборной России, которая выступит в смешанной эстафете на проходящем в финском Контиолахти этапе Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

В супермиксте Россию будут представлять Дарья Виролайнен и Алексей Волков.

Оба соревнования пройдут в воскресенье.

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