«Монако» обыграл «Бордо» в матче 29-го тура Лиги 1
В матче 29-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле
обыграл «Бордо» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Килиан Мбаппе и Жоау
Моутинью, а у гостей единственный мяч забил Диего Ролан.
«Монако» с 68-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Бордо»
расположился на шестой строчке, имея в активе 43 балла.
В следующем туре монегаски 19 марта на выезде сыграют «Каном»,
а подопечные Жослена Гуверннека днем ранее примут «Монпелье».
Чемпионат Франции
29-й тур
Матч
Голы
Мбаппе 68 (1:0). Моутинью 74 (2:0). Ролан 84 (2:1).
Состав
Монако: Субашич, Сидибе, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Менди, Силва (Бакайоко, 82), Моутинью, Лемар (Фалькао, 65), Мбаппе, Жермен (Дирар, 76)
Бордо: Каррассо, Паллуа, Левчук, Контенто, Гайич, Камано, Плашил, Оливейра (Оунас, 76), Вада (Менез, 77), Санхаре, Лаборде (Ролан, 76)
Предупреждения:
Фабиньо, 27 - Менез, 88; Гайич, 89; Паллуа, 90
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
11 марта 18:45, Луи II, Онлайн-трансляция