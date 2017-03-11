«Монако» обыграл «Бордо» в матче 29-го тура Лиги 1

В матче 29-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле обыграл «Бордо» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Килиан Мбаппе и Жоау Моутинью, а у гостей единственный мяч забил Диего Ролан.

«Монако» с 68-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Бордо» расположился на шестой строчке, имея в активе 43 балла.

В следующем туре монегаски 19 марта на выезде сыграют «Каном», а подопечные Жослена Гуверннека днем ранее примут «Монпелье».

Чемпионат Франции

29-й тур