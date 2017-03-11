Дубль экс-форварда «Локомотива» Ниасса принес победу «Халлу» над «Суонси»
В матче 28-го тура
чемпионата Англии «Халл Сити» на своем поле обыграл «Суонси» со счетом 2:1.
В составе победителей дубль оформил экс-форвард московского
«Локомотива» Умар Ниасс, а у гостей единственный мяч забил Гильфи Сигурдссон.
В нынешнем сезоне 26-летний сенегалец принял участие в 15
матчах, в которых забил девять мячей.
«Халл» с 24 очками занимает 18-е место в турнирной талице, а
«Суонси» расположился двумя строчками выше, имея в активе 27 баллов.
В следующем туре «тигры» 18 марта на выезде сыграют с «Эвертоном»,
а «лебеди» в этот же день встретятся с «Борнмутом».
Чемпионат Англии
28-й тур
Матч
Халл Сити - Суонси - 2:1 (0:0)
Голы
Ниасс 70 (1:0). Ниасс 79 (2:0). Моусон 90 (2:1).
Состав
Халл Сити: Якупович, Эль Абделлауэ, Магуайр, Раноккиа, Робертсон, Маркович (Аль-Мухаммади, 76), Хаддлстоун, Н'Диай (Ниасс, 63), Гросицки, Клукас, Эрнандес (Мейлер, 82)
Суонси: Фабиански, Ранхель (Амат, 33), Ольссон, Фернандес, Моусон, Сигурдссон, Корк, Роутледж (Нарсинг, 71), Кэролл, Фер, Льоренте (Айю, 45)
Предупреждения:
Н'Диай, 45; Хаддлстоун, 56; Маркович, 74 - Ольссон, 45
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
11 марта 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция