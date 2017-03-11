Бай Умар Ниасс: В «Эвертоне» Куман не дал мне шанса

Нападающий «Халл Сити» Бай Умар Ниасс, оформивший дубль в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии с «Суонси» (2:1), поделился ощущениями от встречи.

Напомним, бывший форвард московского «Локомотива» вышел на поле на 63-й минуте и отличился на 69-й и 78-й минутах.

«В концовке мы были удачливы, победив 2:1. После двух пропущенных мячей гости стали поддавливать нас. Тренер дал мне установку прессинговать соперника и совершать рывки. Наша команда и я сыграли хорошо. Дома нам необходимо брать три очка в каждой игре», - цитирует игрока BBC Sport.

Вспоминая свое пребывание в «Эвертоне», Ниасс сказал: «Это было трудное время, удача не сопутствовала мне в этой команде. При новом тренере (Рональде Кумане) я не получил шанса».

В нынешнем сезоне 26-летний сенегалец принял участие в 15 матчах, в которых забил девять мячей.