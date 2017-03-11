Мориц Бауэр: Никогда в профессиональной карьере не играл на подобных полях
Защитник «Рубина»
Мориц Бауэр прокомментировал ничью с «Оренбургом» (0:0) в матче 19-го тура
чемпионата Англии.
– Я думаю, что результат неудовлетворительный, поэтому немного
расстроен исходом матча, – приводит слова Бауэро «БИЗНЕС Online». – С другой стороны оправдываться я не собираюсь,
какие-то ошибки были допущены и нами. Игра была довольно сложной. Нужно было
играть лучше.
– Кто был ближе к победе?
«Рубин» или «Оренбург»?
– Во втором тайме мы больше владели мячом, но в то же время соперник создал несколько опасных моментов во время контратак. Забей они в одном из моментов, матч закончился бы иначе.
– Вам приходилось играть
на подобных полях у себя на родине?
– Да, только когда был очень молод. А в профессиональной карьере – никогда. Сегодня же обе команды были в одинаковых условиях. «Оренбург» действовал не хуже нас.
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Мвила, Ткачук (Карадениз, 68), Камболов (Цакташ, 66), Канунников, Жонатас, Жемалетдинов
Оренбург: Кержаков, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Воробьёв (Драгун, 83), Георгиев, Афонин, Коронов, Сиваков, Григорьев, Дюриш (Саная, 89)
Предупреждения:
Камболов, 15; Самбрано, 30; Канунников, 90 - Дюриш, 61; Малых, 75; Афонин, 78
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
11 марта 16:30, Центральный, Текстовая трансляция