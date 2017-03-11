Мориц Бауэр: Никогда в профессиональной карьере не играл на подобных полях

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал ничью с «Оренбургом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

– Я думаю, что результат неудовлетворительный, поэтому немного расстроен исходом матча, – приводит слова Бауэро «БИЗНЕС Online». – С другой стороны оправдываться я не собираюсь, какие-то ошибки были допущены и нами. Игра была довольно сложной. Нужно было играть лучше.

– Кто был ближе к победе? «Рубин» или «Оренбург»?

– Во втором тайме мы больше владели мячом, но в то же время соперник создал несколько опасных моментов во время контратак. Забей они в одном из моментов, матч закончился бы иначе.

– Вам приходилось играть на подобных полях у себя на родине?

– Да, только когда был очень молод. А в профессиональной карьере – никогда. Сегодня же обе команды были в одинаковых условиях. «Оренбург» действовал не хуже нас.