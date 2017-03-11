Благой Георигиев: Когда я играл в «Рубине», команда была намного лучше

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

– Встречи с «Рубином» для вас особенные?

– Здесь осталось много хороших друзей, с кем я раньше играл, – приводит слова Георгиева «БИЗНЕС Online». Конечно, я люблю «Рубин». Сегодня «Оренбург» очень хотел выиграть. Я недоволен, потому что у нас было несколько стопроцентных моментов. Но это футбол. Свою роль сыграло поле, футбола вообще сегодня не было, только борьба. Поэтому 0:0 – справедливый результат.

– Тот «Рубин», в котором вы играли, и сегодняшний – это разные команды?

– Я думаю, разные. Все, с кем я общался, говорят, что недовольны командой сейчас. Думаю, что, когда я играл в команде, «Рубин» был намного лучше.