Благой Георигиев: Когда я играл в «Рубине», команда была намного лучше
Полузащитник
«Оренбурга» Благой Георгиев прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0) в матче
19-го тура чемпионата России.
– Встречи с «Рубином»
для вас особенные?
– Здесь осталось много хороших друзей, с кем я раньше играл, – приводит слова Георгиева «БИЗНЕС Online». Конечно, я люблю «Рубин». Сегодня «Оренбург» очень хотел выиграть. Я недоволен, потому что у нас было несколько стопроцентных моментов. Но это футбол. Свою роль сыграло поле, футбола вообще сегодня не было, только борьба. Поэтому 0:0 – справедливый результат.
– Тот «Рубин», в
котором вы играли, и сегодняшний – это разные команды?
– Я думаю, разные. Все, с кем я общался, говорят, что недовольны командой сейчас. Думаю, что, когда я играл в команде, «Рубин» был намного лучше.
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Мвила, Ткачук (Карадениз, 68), Камболов (Цакташ, 66), Канунников, Жонатас, Жемалетдинов
Оренбург: Кержаков, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Воробьёв (Драгун, 83), Георгиев, Афонин, Коронов, Сиваков, Григорьев, Дюриш (Саная, 89)
Предупреждения:
Камболов, 15; Самбрано, 30; Канунников, 90 - Дюриш, 61; Малых, 75; Афонин, 78
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
11 марта 16:30, Центральный, Текстовая трансляция