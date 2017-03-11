Сергей Прядкин: Отреагируем очень жестко на состояние поля в матче «Рубин» – «Оренбург»
Президент РФПЛ Сергей
Прядкин заявил, что российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) жестко
отреагирует на состояние поля в матче «Рубин» - «Оренбург» (0:0).
«Меня сейчас больше всего беспокоит стадион
«Центральный» в Казани. Там бедовое поле, и в понедельник у нас будет
достаточно жесткая реакция на этот газон. Футбольный город, футбольная
республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии. Мы понимаем, что
они кинули все силы на «Казань-Арену», но ситуация нам все равно
немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко.
Нам сегодня делегат и тренеры сообщили, что в принципе поле пригодно для матча, но с учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более лучшего качества, - приводит слова Прядкина ТАСС.
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Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Мвила, Ткачук (Карадениз, 68), Камболов (Цакташ, 66), Канунников, Жонатас, Жемалетдинов
Оренбург: Кержаков, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Воробьёв (Драгун, 83), Георгиев, Афонин, Коронов, Сиваков, Григорьев, Дюриш (Саная, 89)
Предупреждения:
Камболов, 15; Самбрано, 30; Канунников, 90 - Дюриш, 61; Малых, 75; Афонин, 78
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
11 марта 16:30, Центральный, Текстовая трансляция