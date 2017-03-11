Сергей Прядкин: Отреагируем очень жестко на состояние поля в матче «Рубин» – «Оренбург»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) жестко отреагирует на состояние поля в матче «Рубин» - «Оренбург» (0:0).

«Меня сейчас больше всего беспокоит стадион «Центральный» в Казани. Там бедовое поле, и в понедельник у нас будет достаточно жесткая реакция на этот газон. Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии. Мы понимаем, что они кинули все силы на «Казань-Арену», но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко.

Нам сегодня делегат и тренеры сообщили, что в принципе поле пригодно для матча, но с учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более лучшего качества, - приводит слова Прядкина ТАСС.

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