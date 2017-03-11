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Александр Кравцов: На этапе Кубка мира в Холмеколлене дадим шанс юниорам

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал результаты этапа Кубка мира в Контиолахти и финала Кубка IBU, а также сообщил, каким будет состав сборной на заключительный этап КМ в Норвегии.

«Не скрою, далеко не все результаты в сезоне были удовлетворительными - как на главных стартах, так и на кубковых этапах. Разбором и анализом займемся на тренерском совете. Что же касается заключительного кубкового этапа - принято совместное решение дать возможность поучаствовать там нашим сильнейшим юниорам, которые здорово проявили себя на чемпионате мира в Словакии и на заключительных этапах Кубка IBU. Это Игорь Малиновский, Валерия Васнецова и Екатерина Мошкова. Все они, вместе с Алексеем Волковым и Александром Логиновым уже в субботу прибыли в расположение команды и Волков, например, побежит в Контиолахти сингл-микст, а остальные отправятся вместе со сборной в Норвегию. Не скрою, мне уже звонили, пытаясь убедить, что юниорам, дескать, рано в пекло больших гонок. Никаких разумных доводов я в этих словах не услышал. Напротив, самое время - для ребят это будет отличной школой и ярким завершением успешного международного сезона», - сказал Кравцов.

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