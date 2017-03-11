Сычев сыграл в КВН за сборную Цирка (фото)
Бывший нападающий
московского «Локомотива» Дмитрий Сычев принял участие в КВН.
33-летний футболист вышел на сцену в игре 1/8 финала Высшей лиги КВН в составе Сборной Большого Московского Государственного цирка.
Дмитрий Сычев играет в Высшей лиге КВН за сборную БМГЦ. Полноценно отыгрывает в линейке и номерах. pic.twitter.com/5BJVGUPXrl— Спартаковцы.ру (@spartakovtsy_ru) 11 марта 2017 г.
Напомним, два дня
назад Дмитрий провел первый матч за пляжный «Локомотив»
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