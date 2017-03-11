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Сычев сыграл в КВН за сборную Цирка (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев принял участие в КВН.

33-летний футболист вышел на сцену в игре 1/8 финала Высшей лиги КВН в составе Сборной Большого Московского Государственного цирка.

Напомним, два дня назад Дмитрий провел первый матч за пляжный «Локомотив»

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