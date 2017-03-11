Виталий Давыдов: Критика судейства первого матча со СКА кое на кого подействовала

Вице-президент московского «Динамо» Виталий Давыдов еще раз затронул тему работы арбитров, обслуживающих серию второго раунда Кубка Гагарина, в которой бело-голубым противостоит СКА.

Напомним, после первой игры, которая завершилась победой «Динамо» в овертайме со счетом 3:2, Давыдов назвал судейство неприличным. Сегодня стало звестно, что КХЛ оштрафовала столичную команду за критику судейства на 300 тысяч рублей.

«Как можно согласиться с этим решением, если я сказал чистую правду? Это не только мое личное мнение, не так, что я вот захотел и высказался, это мнение общественности, - цитирует Давыдова ТАСС. - Как бы они ни судили, я ничего не могу сказать, а если что-то сказал, должен заплатить штраф. Я не вижу логики в этом».

«Лига хочет сохранить имидж? Это понятно, но, сохраняя имидж, нельзя забывать о болельщиках. Повторюсь, это не только мне не понравилось судейство, со многими разговаривал, и все говорили только о судейском беспределе в этом матче. Вот возьмите вторую игру (победа СКА со счетом 2:1) - все встало на место, видимо, подействовало кое на кого; у нас нет претензий по второму матчу», - добавил он.

Третий матч серии пройдет в Москве в воскресенье.