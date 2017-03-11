Зинэтула Билялетдинов: Играть было непросто, «Авангард» играл очень хорошо
Главный тренер «Ак
Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:0) во
втором матче 1/4 финала серии плей-офф Кубка Гагарина.
- Команды бьются и бьются за победу. Больше добавить нечего.
- У вас 1000 матчей,
поздравляем вас. Показалось, что на победный гол вы отреагировали особенно
эмоционально.
- Нет. Я спокойно отношусь к таким вещам. Это наша работа. А гол – это гол, я всегда радуюсь, когда забиваем.
- Можно ли сказать,
что в этих матчах перетерпели соперника?
- Играть было непросто, «Авангард» играл очень хорошо и немного нам давал играть в своей зоне. Поэтому так сложилось.
- Что с Лукояновым?
- Удар получил он. Пока вроде нормально, а там – посмотрим, не могу сказать.
- Почему сегодня не
играл Токранов?
- Заболел.
- Второй гол – удача
или мастерство?
- Это случай. Игрок выводил шайбу, она точно попала.
Матч
Авангард - Ак Барс - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 56:39 (0:1 - бол.). Йордан 59:20 (0:2 - п.в.).
Место и дата
11 марта 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция