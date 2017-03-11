Зинэтула Билялетдинов: Играть было непросто, «Авангард» играл очень хорошо

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:0) во втором матче 1/4 финала серии плей-офф Кубка Гагарина.

- Команды бьются и бьются за победу. Больше добавить нечего.

- У вас 1000 матчей, поздравляем вас. Показалось, что на победный гол вы отреагировали особенно эмоционально.

- Нет. Я спокойно отношусь к таким вещам. Это наша работа. А гол – это гол, я всегда радуюсь, когда забиваем.

- Можно ли сказать, что в этих матчах перетерпели соперника?

- Играть было непросто, «Авангард» играл очень хорошо и немного нам давал играть в своей зоне. Поэтому так сложилось.

- Что с Лукояновым?

- Удар получил он. Пока вроде нормально, а там – посмотрим, не могу сказать.

- Почему сегодня не играл Токранов?

- Заболел.

- Второй гол – удача или мастерство?

- Это случай. Игрок выводил шайбу, она точно попала.