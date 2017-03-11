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Зинэтула Билялетдинов: Играть было непросто, «Авангард» играл очень хорошо

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:0) во втором матче 1/4 финала серии плей-офф Кубка Гагарина.

- Команды бьются и бьются за победу. Больше добавить нечего.

- У вас 1000 матчей, поздравляем вас. Показалось, что на победный гол вы отреагировали особенно эмоционально.
- Нет. Я спокойно отношусь к таким вещам. Это наша работа. А гол – это гол, я всегда радуюсь, когда забиваем.

- Можно ли сказать, что в этих матчах перетерпели соперника?
- Играть было непросто, «Авангард» играл очень хорошо и немного нам давал играть в своей зоне. Поэтому так сложилось.

- Что с Лукояновым?
- Удар получил он. Пока вроде нормально, а там – посмотрим, не могу сказать.

- Почему сегодня не играл Токранов?
- Заболел.

- Второй гол – удача или мастерство?
- Это случай. Игрок выводил шайбу, она точно попала.

Матч

Авангард - Ак Барс - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 56:39 (0:1 - бол.). Йордан 59:20 (0:2 - п.в.).

Место и дата

11 марта 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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