Федор Канарейкин: Шансов было много, но не забили ничего

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) во втором матче 1/4 финала серии плей-офф Кубка Гагарина.

- Шансов было много, не забили ничего. Отсюда и результат.

- Не идет игра в неравных составах. Что-то надо менять?

- Или кого-то. Все уже поменяли, что можно.

- В чем же причина?

- Наверное, мало бросаем. Шайбу мало доставляем к воротам.

- По ходу плей-офф происходят точечные изменения в тройках. Нет ли желания перетряхнуть звенья по ходу матча? Или для вас первична сыгранность?

- Мы позавчера меняли составы звеньев, если вы заметили. А сегодня… Ну что менять? Игра шла, приближалась к окончанию. Что там было менять? Не видел на это причин.

- Когда взяли тайм-аут, на что сделали акцент?

- Как обычно, когда счет в концовке не в твою пользу, акцент всегда делается на то, чтобы перевести шайбу в зону противника, чтобы расставить игроков по тем позициям, на которых они будут опасны, чтобы доработать этот момент до броска и так далее.

- Пережогин не играл сегодня. Поедет ли он на выезд, а также Никитин и Осипов?

- Конечно, поедет. Никитин, Осипов – все в составе, все здоровы.

- Мартынов в одной из попыток в большинстве пытался «нарисовать» диагональ через несколько клюшек – в итоге не получилось. Как вы относитесь к столь рискованным попыткам? Или надо играть проще и надежнее?

- Вы сами говорите правильно. Конечно, проще, желательно… Ну что мы сейчас будем разбирать. Мы каждый раз разбираем моменты, все тренеры разбирают, теория идет после каждой игры. Все знают, что делать, поэтому не поощряется никакой лишний риск в большинстве.

- Что обсуждали с судьями во время удаления Захарчука? Хотели 5+20?

- Да. Я думал, что это заслуживает внимания и спросил.