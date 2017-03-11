«Арсенал» разгромил «Линкольн Сити» в 1/4 финала Кубка Англии
В матче 1/4 финала
Кубка Англии лондонский «Арсенал» разгромил «Линкольн Сити» со счетом 5:0.
В составе победителей голами отметились Тео Уолкотт, Оливье
Жиру, Алексис Санчес, Аарон Ремзи, а также защитник гостевой команды Люк
Уотрефолл, забивший в свои ворота.
Соперник лондонской команды по полуфиналу станет известен
позднее.
Напомним, в параллельном матче четвертьфинала соревнования «Манчестер
Сити» обыграл «Мидлсбро» со счетом 2:0. А также завтра, 12 марта «Тоттенхэм»
примет «Миллуол», а 13 марта «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии
1/4 финала
Матч
Арсенал - Линкольн Сити - 5:0 (1:0)
Голы
Уолкотт 45 (1:0). Жиру 53 (2:0). Уотерфолл 58 (3:0 - автогол). Санчес 72 (4:0). Рэмзи 75 (5:0).
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
11 марта 20:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция