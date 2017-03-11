Сергей Прядкин: По итогам тура проведем разбор всех игр на возможность договорного характера

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможность договорного характера матча 19-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Урал»(2:0).

«Сейчас конкретно это комментировать не хочу. Скажу одной фразой: по итогам тура мы проведем разбор всех игр, разберем рапорты делегатов и инспекторов, посмотрим на показатели партнеров по раннему оповещению, обсудим с РФС. Мы разбираем все игры и огласим результаты в понедельник- вторник», - приводит слова Прядкина ТАСС.

Напомним, бывший вратарь сборной России, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в Twitter высказал мнение, что голкипер «Урала» Николай Заболотный не хотел ловить мячи после ударов, приведших к взятию ворот.