Сергей Прядкин: По итогам тура проведем разбор всех игр на возможность договорного характера
Президент РФПЛ Сергей
Прядкин прокомментировал возможность договорного характера матча 19-го тура
чемпионата России «Арсенал» - «Урал»(2:0).
«Сейчас конкретно это комментировать не хочу. Скажу одной фразой: по итогам тура мы проведем разбор всех игр, разберем рапорты делегатов и инспекторов, посмотрим на показатели партнеров по раннему оповещению, обсудим с РФС. Мы разбираем все игры и огласим результаты в понедельник- вторник», - приводит слова Прядкина ТАСС.
Напомним, бывший вратарь сборной России, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в Twitter высказал мнение, что голкипер «Урала» Николай Заболотный не хотел ловить мячи после ударов, приведших к взятию ворот.
Матч
Голы
Расич 19 (1:0 - пен.). Расич 62 (2:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Иванов, Беляев, Александров, Горбатенко (Стеклов, 90), Думбия (Власов, 81), Бурмистров, Боурчану, Расич (Шевченко, 74)
Урал: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Ильин (Манучарян, 60), Лунгу
Предупреждения:
Думбия, 3; Расич, 49; Бурмистров, 76 - Фидлер, 52; Балажиц, 61
Удаления:
нет - Балажиц, 65
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
10 марта 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция