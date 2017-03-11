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«Алавес» в меньшинстве на выезде обыграл «Малагу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Малага» на своем поле уступила «Алавесу» со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились Зуаир Феддал и Эдгар Мендес, а у хозяев поля единственный мяч забил Хуан Карлос.

Стоит отметить, что гости с 72-й минуты играли в меньшинстве, автор первого гола команды Феддал получил второй «горчичник» и покинул поле.

«Алавес» с 37-ю очками занимает 10-е место в турнирной таблице, а «Малага» расположилась на 15-й строчке, имея в активе 26 баллов.

В следующем туре подопечные Мичеля Гончалева 19 марта на выезде сыграют с «Леганесом», а команда из Витории днем ранее примет «Реал Сосьедад».

Чемпионат Испании
27-й тур

Матч

Малага - Алавес - 1:2 (0:1)

Голы

Феддал 39 (0:1). Карлос 71 (1:1). Эдгар 90 (1:2).

Состав

Малага: Камени, Эрнандес, Росалес, Торрес (Карлос, 59), Демичелис, Кастро, Кеко (Онтиверос, 47), Камачо, Родригес Х., Рамирес (Эн-Насири, 76), Шарлес

Алавес: Пачеко, Льоренте, Лагуардия, Феддал, Гарсия Р. (Вигарай, 69), Камараса, Гарсия М., Дейверсон, Гомес (Эли, 74), Токеро (Эдгар, 61), Фемения

Предупреждения:

Камачо, 65; Демичелис, 76 - Феддал, 56; Дейверсон, 84

Удаления:

нет - Феддал, 72

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

11 марта 20:30, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

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