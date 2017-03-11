«Алавес» в меньшинстве на выезде обыграл «Малагу»

Арсен Венгер: Две недели Луис Энрике был идиотом, а теперь он герой, в этом вся работа тренера

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не чувствует усталости, которая бы заставила его покинуть клуб, как это сделал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.