«Алавес» в меньшинстве на выезде обыграл «Малагу»
В матче 27-го тура
чемпионата Испании «Малага» на своем поле уступила «Алавесу» со счетом 1:2.
В составе победителей голами отметились Зуаир Феддал и
Эдгар Мендес, а у хозяев поля единственный мяч забил Хуан Карлос.
Стоит отметить, что гости с 72-й минуты играли в меньшинстве,
автор первого гола команды Феддал получил второй «горчичник» и покинул поле.
«Алавес» с 37-ю очками занимает 10-е место в турнирной
таблице, а «Малага» расположилась на 15-й строчке, имея в активе 26 баллов.
В следующем туре подопечные Мичеля Гончалева 19 марта на
выезде сыграют с «Леганесом», а команда из Витории днем ранее примет «Реал
Сосьедад».
Чемпионат Испании
27-й тур
Матч
Голы
Феддал 39 (0:1). Карлос 71 (1:1). Эдгар 90 (1:2).
Состав
Малага: Камени, Эрнандес, Росалес, Торрес (Карлос, 59), Демичелис, Кастро, Кеко (Онтиверос, 47), Камачо, Родригес Х., Рамирес (Эн-Насири, 76), Шарлес
Алавес: Пачеко, Льоренте, Лагуардия, Феддал, Гарсия Р. (Вигарай, 69), Камараса, Гарсия М., Дейверсон, Гомес (Эли, 74), Токеро (Эдгар, 61), Фемения
Предупреждения:
Камачо, 65; Демичелис, 76 - Феддал, 56; Дейверсон, 84
Удаления:
нет - Феддал, 72
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
11 марта 20:30, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция