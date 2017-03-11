Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Зенит
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Биатлон  Супермикст
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Биатлон  Смешанная эстафета
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лаура Дальмайер: Узнала о победе в Кубке мира из новостей по телевизору

Источник:  IBUКомментарии

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила, что узнала о том, что выиграла большой Хрустальный глобус из новостей по телевизору.

«Это действительно потрясающий результат, для меня это особенный момент. Я не могла предполагать в начале сезона, что смогу добиться этого. Я не знала, что могу победить уже в Контиолахти, не заглядывала в общий зачет и теперь по телевизору мне рассказали об этом», - приводит слова Дальмайер официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, Дальмайер впервые в карьере завоевала большой Хрустальный глобус.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Пидручный: Не люблю стадион в Конитолахти. Здесь мало людей, в основном пьяные русскиеУкраинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, почему ему не нравится атмосфера на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).Александр Кравцов: На этапе Кубка мира в Холмеколлене дадим шанс юниорамПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал результаты этапа Кубка мира в Контиолахти и финала Кубка IBU, а также сообщил, каким будет состав сборной на заключительный этап КМ в Норвегии.Акимова, Старых, Елисеев и Гараничев заявлены на смешанную эстафетуТатьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев включены в состав сборной России, которая выступит в смешанной эстафете на проходящем в финском Контиолахти этапе Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).Хрустальная крошка. 23-летняя Лаура Дальмайер получит Большой хрустальный глобусХрустальная крошка. 23-летняя Лаура Дальмайер получит Большой хрустальный глобусПосле гонки преследования в Контиолахти Лаура Дальмайер стала недосягаемой в общем зачете Кубка мира.Дальмайер выиграла пасьют в Контиолахти и Большой хрустальный глобусДальмайер выиграла пасьют в Контиолахти и Большой хрустальный глобус23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.Гонка преследования. Женщины. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).Мартен Фуркад досрочно завершил сезонФранцузский биатлонист Мартен Фуркад больше не планирует выходить на старт в сезоне-2016/17.Три рубежа точно, а четвертый… Еще одна драма Шипулина на последней стрельбеТри рубежа точно, а четвертый… Еще одна драма Шипулина на последней стрельбеОн претендовал на золотую медаль в гонке преследования, но два промаха на последнем рубеже лишили его награды.Матвей Елисеев: Когда я вышел вперед, хотел помочь Антону ШипулинуРоссийский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.Антон Шипулин: Эстафету в Контио пропущу, а в чемпионате России по лыжным гонкам участвовать не планируюЛидер сборной России по биатлону Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.Пайффер выиграл пасьют в Контиолахти, Шипулин – 10-йПайффер выиграл пасьют в Контиолахти, Шипулин – 10-йНемецкий биатлонист Арнд Пайффер стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.Гонка преследования. Мужчины. Как это былоГонка преследования. Мужчины. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).Дмитрий Малышко: Злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнееРоссийский биатлонист Дмитрий Малышко подвел итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.Дарья Домрачева: Любой хороший результат я воспринимаю как подарокБелорусская биатлонистка Дарья Домрачева подвела итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Финляндии.Екатерина Шумилова: Со стрельбой справилась, с ходом – не оченьРоссийская биатлонистка Екатерина Шумилова подвела итоги спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира.Дарья Виролайнен: Работала до конца, сделала все, что моглаРоссийская биатлонистка Дарья Виролайнен после спринта на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти сообщила, что у нее отличное самочувствие.Четвертая в спринте! Как Виролайнен вернулась на Кубок мираЧетвертая в спринте! Как Виролайнен вернулась на Кубок мираДарья Виролайнен показала лучший результат среди всех российских биатлонистов в первый день этапа Кубка мира в Контиолахти.Ирина Старых: Сегодня не смогла показать свой максимум, добавлю в следующем сезонеРоссийская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира, который стартовал сегодня в Контиолахти.Экхофф выиграла спринт в Контиолахти, Дальмайер – вторая, Виролайнен – четвертаяНорвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти.Антон Шипулин: Прошу прощения у болельщиков за плохое выступлениеРоссийский биатлонист Антон Шипулин извинился перед болельщиками за свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Биатлон
Александр Кравцов: На этапе Кубка мира в Холмеколлене дадим шанс юниорам
Футбол
Сергей Прядкин: Отреагируем очень жестко на состояние поля в матче «Рубин» – «Оренбург»
Футбол
Бай Умар Ниасс: В «Эвертоне» Куман не дал мне шанса
Биатлон
Акимова, Старых, Елисеев и Гараничев заявлены на смешанную эстафету
все новости
Лаура Дальмайер
Лаура Дальмайервсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости