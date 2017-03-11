Лаура Дальмайер: Узнала о победе в Кубке мира из новостей по телевизору
Немецкая биатлонистка
Лаура Дальмайер заявила, что узнала о том, что выиграла большой Хрустальный глобус
из новостей по телевизору.
«Это действительно потрясающий результат, для меня это
особенный момент. Я не могла предполагать в начале сезона, что смогу добиться
этого. Я не знала, что могу победить уже в Контиолахти, не заглядывала в общий
зачет и теперь по телевизору мне рассказали об этом», - приводит слова
Дальмайер официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).
Напомним, Дальмайер впервые в карьере завоевала большой
Хрустальный глобус.
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