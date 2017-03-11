Лаура Дальмайер: Узнала о победе в Кубке мира из новостей по телевизору

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила, что узнала о том, что выиграла большой Хрустальный глобус из новостей по телевизору.

«Это действительно потрясающий результат, для меня это особенный момент. Я не могла предполагать в начале сезона, что смогу добиться этого. Я не знала, что могу победить уже в Контиолахти, не заглядывала в общий зачет и теперь по телевизору мне рассказали об этом», - приводит слова Дальмайер официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, Дальмайер впервые в карьере завоевала большой Хрустальный глобус.