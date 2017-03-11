Карло Анчелотти: В первом тайме «Айнтрахт» играл лучше нас
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (3:0) в матче 24-го
тура чемпионата Германии.
«Для нас день сложился хорошо, особенно с учетом других матчей. Но в первом тайме нам было очень тяжело. «Айнтрахт» играл лучше нас. Честно сказать, они не заслуживали счёт 0:2 к перерыву. Во втором тайме мы были лучше, хорошо контролировали игру. Сейчас у нас в запасе приличный отрыв, но мы должны оставаться сфокусированными. Впереди ещё много матчей», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Матч
Бавария - Айнтрахт - 3:0 (2:0)
Голы
Левандовски 38 (1:0). Коста 41 (2:0). Левандовски 55 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Мартинес (Боатенг, 65), Лам, Алаба, Хуммельс, Алькантара, Видаль (Саншеш, 78), Роббен, Левандовски (Коман, 75), Коста, Мюллер
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Тавата, Эктор, Гачинович, Маскарель, Хасебе (Русс, 64), Блум (Баркок, 70), Хргота (Фабиан, 78), Ребич
Предупреждения:
Видаль, 36; Алаба, 56 - Ребич, 23; Маскарель, 36; Хасебе, 45
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
11 марта 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция