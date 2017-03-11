Арсен Венгер: Стоит поздравить «Линкольн» за их достижение в Кубке Англии
Главный тренер лондонского
«Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Линкольном» (5:0) в матче
четвертьфинала Кубка Англии.
«В последних матчам мы разочаровали наших болельщиков.
Теперь мы хотим вновь попасть на «Уэмбли» и победить там.
В Лиге чемпионов с нами случилось серьезное разочарование.
Мы должны были отреагировать, игроки должны были вернуть себе крепость
характера. Давайте не будем много говорить обо мне, в последнее время много
чего произошло.
Определенное
напряжение перед матчем было, потому что «Линкольн» выбил из турнира «Брайтон»,
«Ипсвич» и «Бернли». Мы должны были подойти к игре с уважением.
Во втором тайме мы доминировали, но стоит поздравить «Линкольн» за их достижение в Кубке Англии», - сказал Венгер.
Матч
Арсенал - Линкольн Сити - 5:0 (1:0)
Голы
Уолкотт 45 (1:0). Жиру 53 (2:0). Уотерфолл 58 (3:0 - автогол). Санчес 72 (4:0). Рэмзи 75 (5:0).
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
11 марта 20:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция