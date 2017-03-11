Арсен Венгер: Стоит поздравить «Линкольн» за их достижение в Кубке Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Линкольном» (5:0) в матче четвертьфинала Кубка Англии.

«В последних матчам мы разочаровали наших болельщиков. Теперь мы хотим вновь попасть на «Уэмбли» и победить там.

В Лиге чемпионов с нами случилось серьезное разочарование. Мы должны были отреагировать, игроки должны были вернуть себе крепость характера. Давайте не будем много говорить обо мне, в последнее время много чего произошло.

Определенное напряжение перед матчем было, потому что «Линкольн» выбил из турнира «Брайтон», «Ипсвич» и «Бернли». Мы должны были подойти к игре с уважением.

Во втором тайме мы доминировали, но стоит поздравить «Линкольн» за их достижение в Кубке Англии», - сказал Венгер.