Алексей Лунин: То, что мы забили девять мячей, ни о чем не говорит
Главный тренер «молодежки»
«Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Анжи» (9:1) в матче 19-го
тура первенства молодежных команд.
– После ничьей в Краснодаре мы очень хотели победить и
серьезно готовились к этому матчу. Посмотрели несколько игр махачкалинцев,
разобрали их тактику. В частности, то, как они выходят из обороны. Исходя из
этого и построили свою игру.
«Анжи» – наш сосед по турнирной таблице. И на самом деле
встреча получилась довольно сложной. Особенно ее первая половина. То, что мы в
итоге забили девять мячей, ни о чем не говорит.
Да, в атаке сегодня многое получалось. Но нам будет
необходимо внести коррективы в оборонительные действия перед следующим матчем,
в котором нашим соперником будет «Локомотив».
– Без поздравлений с
рекордной победой в раздевалке все-таки не обошлось?
– Естественно! Ведь это моя первая победа на посту главного тренера молодежной команды. Ребята поздравили меня, а я — их. Будет двигаться дальше и готовиться к встрече с «Локомотивом» на хорошем эмоциональном фоне.
Матч
Спартак (мол) - Анжи (мол) - 9:1 (3:1)
Голы
Ходаковский 5 (1:0 - автогол). Магомедов М. 13 (1:1). Бабаев 25 (2:1). Рассказов 40 (3:1). Феофилактов 52 (4:1). Ломовицкий 53 (5:1). Феофилактов 59 (6:1). Миронов 63 (7:1 - пен.). Никулин 76 (8:1 - пен.). Бакаев С. 84 (9:1 - пен.).
Состав
Спартак (мол): Аверкиев, Рассказов, Феофилактов (Петрунин, 77), Красильниченко, Миронов, Цыганков (Пацев, 70), Киселёв (Гордеочук, 67), Горовых (Володкин, 79), Ломовицкий (Бакаев С., 60), Бабаев (Орехов, 62), Мазуров (Никулин, 73)
Анжи (мол): Фильцов, Донцов, Рикматуллаев, Георгиевский (Темуков, 60), Магомедов М. (Агабалаев, 60), Ходаковский (Закиров, 56), Джабраилов, Каретник (Юсупов, 60), Ярикбаев (Саидов А., 65), Алиев (Гираев, 56), Гайдаров
Предупреждения:
Феофилактов, 39; Ломовицкий, 46; Бабаев, 58 - Гайдаров, 46
Судья:
Виталий Дорошенко (Россия)
Место и дата
11 марта 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция