Алексей Лунин: То, что мы забили девять мячей, ни о чем не говорит

Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Анжи» (9:1) в матче 19-го тура первенства молодежных команд.

– После ничьей в Краснодаре мы очень хотели победить и серьезно готовились к этому матчу. Посмотрели несколько игр махачкалинцев, разобрали их тактику. В частности, то, как они выходят из обороны. Исходя из этого и построили свою игру.

«Анжи» – наш сосед по турнирной таблице. И на самом деле встреча получилась довольно сложной. Особенно ее первая половина. То, что мы в итоге забили девять мячей, ни о чем не говорит.

Да, в атаке сегодня многое получалось. Но нам будет необходимо внести коррективы в оборонительные действия перед следующим матчем, в котором нашим соперником будет «Локомотив».

– Без поздравлений с рекордной победой в раздевалке все-таки не обошлось?

– Естественно! Ведь это моя первая победа на посту главного тренера молодежной команды. Ребята поздравили меня, а я — их. Будет двигаться дальше и готовиться к встрече с «Локомотивом» на хорошем эмоциональном фоне.