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«Лилль» на выезде обыграл «Нанси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 29-го тура чемпионата Франции между «Нанси» и «Лиллем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча  - 2:1 в пользу «Лилля».

В составе победителей отличились Николя де Превиль (с пенальти) и Маркуш Лопеш. У «Нанси» отличился Иссар Диа.

«Лилль» набрал 33 очка и занимает 14-е место в чемпионате Франции. У «Нанси» 28 очков и 18-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

29-й тур

Матч

Нанси - Лилль - 1:2 (1:0)

Голы

Диа 31 (1:0). де Превиль 63 (1:1 - пен.). Лопеш 81 (1:2).

Состав

Нанси: Черник, Диагне, Чето, Кабако, Куффо, Муратори, Мауасса (Бюзен, 78), Марчетти, Диарра (Педретти, 75), Диа, Манданне (Хаджи, 68)

Лилль: Эньеама, Баша (Алонсо, 53), Берья, Корчиа, Сумаоро, Амаду, Мавуба (Кишна, 61), Лопеш, Эдер, де Превиль, Бензья (Биссума, 74)

Предупреждения:

Мауасса, 50; Чето, 76; Педретти, 77; Куффо, 86 - Лопеш, 66; де Превиль, 86

Судья:

Амори Делерю (Франция)

Место и дата

11 марта 22:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция


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