«Лилль» на выезде обыграл «Нанси»
Матч 29-го тура чемпионата
Франции между «Нанси» и «Лиллем» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча - 2:1 в пользу «Лилля».
В составе победителей
отличились Николя де Превиль (с пенальти) и Маркуш Лопеш. У «Нанси» отличился
Иссар Диа.
«Лилль» набрал 33 очка и
занимает 14-е место в чемпионате Франции. У «Нанси» 28 очков и 18-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
29-й тур
Матч
Голы
Диа 31 (1:0). де Превиль 63 (1:1 - пен.). Лопеш 81 (1:2).
Состав
Нанси: Черник, Диагне, Чето, Кабако, Куффо, Муратори, Мауасса (Бюзен, 78), Марчетти, Диарра (Педретти, 75), Диа, Манданне (Хаджи, 68)
Лилль: Эньеама, Баша (Алонсо, 53), Берья, Корчиа, Сумаоро, Амаду, Мавуба (Кишна, 61), Лопеш, Эдер, де Превиль, Бензья (Биссума, 74)
Предупреждения:
Мауасса, 50; Чето, 76; Педретти, 77; Куффо, 86 - Лопеш, 66; де Превиль, 86
Судья:
Амори Делерю (Франция)
Место и дата
11 марта 22:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция