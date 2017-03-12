Дмитрий Пидручный: Не люблю стадион в Конитолахти. Здесь мало людей, в основном пьяные русские
Украинский биатлонист
Дмитрий Пидручный рассказал, почему ему не нравится атмосфера на этапе Кубка
мира в Контиолахти (Финляндия).
«Не
совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера кубка мира, людей
мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много
снега», - цитирует Пидручного podrobnosti.ua.
Дмитрий Пидручный занимает 21-е место в общем зачете Кубка
мира, имея в активе 362 очка.
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