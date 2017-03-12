Дмитрий Пидручный: Не люблю стадион в Конитолахти. Здесь мало людей, в основном пьяные русские

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, почему ему не нравится атмосфера на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Не совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера кубка мира, людей мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много снега», - цитирует Пидручного podrobnosti.ua.

Дмитрий Пидручный занимает 21-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 362 очка.