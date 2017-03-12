«Бостон» вырвал победу в матче с «Филадельфией»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Бостона».

В составе победителей отличились Давид Пастрняк и Дрю Стэффорд, который забросил решающую шайбу за шесть секунд до конца основного времени. У «Филадельфии» гол в активе Джордана Уила. Российский защитник гостей Иван Проворов провел на льду 25 минут.

«Бостон» набрал 78 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Филадельфии» 70 очков и 11-е место.

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