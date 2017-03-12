«Бостон» вырвал победу в матче с «Филадельфией»
Матч регулярного чемпионата
НХЛ между «Бостоном» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 2:1 в пользу «Бостона».
В составе победителей
отличились Давид Пастрняк и Дрю Стэффорд, который забросил решающую шайбу за
шесть секунд до конца основного времени. У «Филадельфии» гол в активе Джордана
Уила. Российский защитник гостей Иван Проворов провел на льду 25 минут.
«Бостон» набрал 78 очков и
занимает седьмое место на Востоке. У «Филадельфии» 70 очков и 11-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Бостон - Филадельфия - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Пастрняк (Бержерон), 18:38 (1:0 - бол.). Уил (Симмондс, Жиру), 21:27 (1:1). Стэффорд (Миллер К.), 59:54 (2:1).
Место и дата
11 марта 21:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически