Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Гранадой»
Матч 27-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Атлетико»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Атлетико».
Единственный мяч на 84-й минуте забил Антуан Гризманн. После
навеса от Коке француз избежал офсайда и ударом головой открыл счет.
«Атлетико» набрал 52 очка и занимает четвертое место в
чемпионате Испании. У «Гранады» 19 очков и 18-е место.
Чемпионат Испании. Примера
27-й тур
Матч
Гранада - Атлетико - 0:1 (0:0)
Голы
Гризманн 84 (0:1).
Состав
Гранада: Очоа, Фулкьер, Силва Г., Сонье (Малле, 86), Ингасон, Эрнандес (Куэнка, 77), Вакасо, Агбо, Перейра, Бога, Рамос (Кравец, 58)
Атлетико: Облак, Хуанфран, Луис, Годин, Савич, Коке, Сауль, Гайтан (Хименес, 60), Парти (Корреа, 46), Карраско (Врсалько, 86), Гризманн
Предупреждения:
Сонье, 24; Ингасон, 48; Фулкьер, 68; Вакасо, 73 - Карраско, 57; Хуанфран, 81; Годин, 90
Удаления:
Вакасо, 90 - нет
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
11 марта 22:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция