БАТЭ выиграл Суперкубок Белоруссии, победив «Торпедо-БелАЗ»
Матч за Суперкубок Белоруссии между жодинским «Торпедо-БелАЗом»
и борисовским БАТЭ завершился победой действующих чемпионов страны. Итоговый
счет матча – 3:1 в пользу БАТЭ.
В составе победителей дубль сделал Михаил Гордейчук. Еще
один гол в активе Мирко Иванича. У «Торпедо»
с пенальти отличился Андрей Хачатурян. Отметим, что БАТЭ выиграл Суперкубок в
пятый раз подряд.
Суперкубок Белоруссии
Минск. Стадион ФК «Минск»
«Торпедо-БелАЗ» - БАТЭ – 1:3
БАТЭ: Веремко, Иванич (Березкин, 68), Жавнерчик, Риос (Жук, 91+), Милунович, Родионов (к) (Рушевич, 74), Стасевич (А.Володько, 72), Поляков, М.Володько, Гордейчук (Гвилия, 81), Кендыш (Яблонский, 86).
Голы: Хачатурян 6, с пенальти — Гордейчук, 20, Иванич, 51, Гордейчук, 63.
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