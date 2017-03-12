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БАТЭ выиграл Суперкубок Белоруссии, победив «Торпедо-БелАЗ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч за Суперкубок Белоруссии между жодинским «Торпедо-БелАЗом» и борисовским БАТЭ завершился победой действующих чемпионов страны. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу БАТЭ.

В составе победителей дубль сделал Михаил Гордейчук. Еще один гол в активе Мирко Иванича.  У «Торпедо» с пенальти отличился Андрей Хачатурян. Отметим, что БАТЭ выиграл Суперкубок в пятый раз подряд.

Суперкубок Белоруссии

Минск. Стадион ФК «Минск»

«Торпедо-БелАЗ» - БАТЭ – 1:3

«Торпедо-БелАЗ»: Фомичев, Асани (Павловец, 61), Имереков, Панковец (к), Клопоцкий, Скавыш (Соловей, 90), Хачатурян, Афанасьев (Щербо, 65), Шаповал, Оганнисян (Макась, 74), Зубович (Рекиш, 79). 

БАТЭ: Веремко, Иванич (Березкин, 68), Жавнерчик, Риос (Жук, 91+), Милунович, Родионов (к) (Рушевич, 74), Стасевич (А.Володько, 72), Поляков, М.Володько, Гордейчук (Гвилия, 81), Кендыш (Яблонский, 86). 

Голы:  Хачатурян 6, с пенальти  — Гордейчук, 20, Иванич, 51,  Гордейчук, 63.

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