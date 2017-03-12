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Португалец Кайшинья возглавил «Рейнджерс»

Источник:  ФК «Рейнджерс»Комментарии

Новым главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс» из Глазго стал португальский специалист Педру Кайшинья. Об этом сообщает официальный сайт «рейнджеров».

Сообщается, что контракт подписан на три года. Уже в воскресенье «Рейнджерс» предстоит принципиальный матч против «Селтика» в чемпионате Шотландии.

Последним клубом 46-летнего Кайшиньи был катарский «Аль-Гарафа». Кроме того, он был помощником Жозе Пезейру в «Спортинге», «Аль-Хилале», «Панатинаикосе», «Рапиде» и сборной Саудовской Аравии.

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