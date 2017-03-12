Португалец Кайшинья возглавил «Рейнджерс»

Новым главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс» из Глазго стал португальский специалист Педру Кайшинья. Об этом сообщает официальный сайт «рейнджеров».

Сообщается, что контракт подписан на три года. Уже в воскресенье «Рейнджерс» предстоит принципиальный матч против «Селтика» в чемпионате Шотландии.

Последним клубом 46-летнего Кайшиньи был катарский «Аль-Гарафа». Кроме того, он был помощником Жозе Пезейру в «Спортинге», «Аль-Хилале», «Панатинаикосе», «Рапиде» и сборной Саудовской Аравии.