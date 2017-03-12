«Сибиряк» обыграл «Дину», «Динамо» вновь победило КПРФ
Состоялись матчи 18-го тура регулярного чемпионата
российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.
«Сибиряк» - «Дина» - 8:6
«Норильский Никель» - «Синара» - 5:7
«Новая Генерация» - «Газпром-Югра» - 4:9
«Ухта» - «Прогресс» - 1:4
«Динамо» - КПРФ – 6:1
Лидирует в чемпионате «Дина», в активе у которой 54 очка в
23 матчах. «Газпром-Югра» на втором месте – 53 очка в 26 играх. У «Динамо» 50
очков в 24 матчах.
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