День в истории. Илье Никулину исполнилось 35 лет
Сегодня отмечает день рождения защитник московского «Динамо»
Илья Никулин. Ему исполнилось 35 лет.
Ранее Никулин также выступал за ТХК и «Ак Барс». Защитник
четырежды становился чемпионом России. В частности, он дважды выиграл Кубок
Гагарина с «АК Барсом». Обладатель Кубка
европейских чемпионов и Межконтинентального кубка. Шестикратный участник матча
всех звезд КХЛ.
В составе сборной России Илья Никулин трижды стал чемпионом
мира. Также в его активе серебряная и бронзовая медали мировых первенств.
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