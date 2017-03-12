День в истории. Илье Никулину исполнилось 35 лет

Сегодня отмечает день рождения защитник московского «Динамо» Илья Никулин. Ему исполнилось 35 лет.

Ранее Никулин также выступал за ТХК и «Ак Барс». Защитник четырежды становился чемпионом России. В частности, он дважды выиграл Кубок Гагарина с «АК Барсом». Обладатель Кубка европейских чемпионов и Межконтинентального кубка. Шестикратный участник матча всех звезд КХЛ.

В составе сборной России Илья Никулин трижды стал чемпионом мира. Также в его активе серебряная и бронзовая медали мировых первенств.